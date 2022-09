Montagem iG / Fotos: reprodução redes sociais - 21.09.2022 Carro invadiu escola na Zona Sul de São Paulo

Nesta quarta-feira (21), um carro invadiu a entrada de uma escola infantil na Zona Sul de São Paulo durante a hora do almoço. A BMW 320i preta bateu contra o muro do estabelecimento e deixou uma professora e uma criança de 3 anos feridas.

A mulher teve fratura nas pernas e precisou ser levada ao pronto-socorro . Já a criança, teve uma parada cardíaca após o ocorrido e foi levada com o helicóptero Águia da Polícia Militar até um hospital da região, em estado grave, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu às 12h35 e nove equipes da corporação foram mobilizadas até o local para prestar atendimento.

A escola, chamada Projeto Kids Berçário e Educação Infantil, tem duas unidades na mesma rua e, após o ocorrido, as crianças começaram a ser levadas para a outra unidade pelas professoras. O trânsito na região ficou congestionado.

O dono de uma loja que fica em frente à escola, localizada na Vila Sofia, disse à rádio BandNews que tem uma neta aluna da instituição. Ele relatou que o filho dele, ao chegar no local, viu uma professora caída e duas crianças no chão, uma delas de bruços e uma segunda, que aparentava estar sangrando.

Ainda não há informações sobre a identidade ou estado de saúde do motorista responsável. As causas do acidente também não foram divulgadas.

O iG entrou em contato com a escola e com o Corpo de Bombeiros para mais informações sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

