Reprodução / G1 - 20.09.2022 Desabamento deixou feridos em Itapecerica da Serra (SP)

Nesta terça-feira (20), um desabamento na laje de uma empresa de contêiner deixou ao menos nove mortos e 31 feridos em Itapecerica da Serra , na Grande São Paulo .

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na estrada Ferreira Guedes na manhã de hoje. Mais de 15 viaturas foram deslocadas ao local após o ocorrido.

Os bombeiros informaram que a estrutura que desabou se trata de um palco/arquibancada.

O Corpo e Bombeiros de SP atende desde às 08h55 a um desaba/o na região de Itapecerica da Serra. Contamos com Equipes de vários Órgãos de Apoio: GRAU, SAMU, Polícia Militar, Defesa Civil, Comando de Aviação, dentre outros. Em atendimento. 20 vtrs do CB, efetivo de 79 homens. pic.twitter.com/7tW1WOCZjd — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 20, 2022

A corporação foi acionada às 8h55 e conta com equipes de apoio do Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências (GRAU), do Samu, Polícia Militar, Defesa Civil, Comando de Aviação, entre outros, para realizar o resgate das vítimas.

Ainda não se sabe o estado de saúde das vítimas e nem o que teria ocasionado o desabamento . Os feridos, conforme a corporação, foram encaminhados ao Pronto Socorro Jd. Jacira, ao Pronto Socorro Central e ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra.

O candidato a deputado estadual Jones Donizette (Solidariedade) e a candidata a deputada federal Ely Santos estavam no local no momento do acidente.

Segundo publicação no perfil de Donizette, os dois foram convidados na manhã de hoje para conhecer a empresa Mult Tainer e, quando se despediam dos funcionários, parte da estrutura de concreto se rompeu e os deixou presos nos escombros.

Reprodução / Instagram - 20.09.2022 Jones Donizette estava no local do desabamento

Os candidatos e quatro integrantes da equipe deles ficaram entre os escombros, mas foram resgatados com vida e levados ao hospital.



"Jones Donizette lamenta profundamente e se solidariza com as famílias vítimas desse desastre, e pede orações pra que as vítimas internadas tenham pronta recuperação", diz a nota.

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Rodrigo garcia, usou as redes sociais para lamentar o acidente.

"Minha solidariedade aos feridos e às famílias das vítimas do desabamento em Itapecerica da Serra. O Corpo de Bombeiros e as demais forças de segurança de SP atenderam prontamente a emergência. No momento temos + de 90 homens no local p/ resgatar as vítimas q estão sob os escombros", escreveu.

Minha solidariedade aos feridos e às famílias das vítimas do desabamento em Itapecerica da Serra. O @BombeirosPMESP e as demais forças de segurança de SP atenderam prontamente a emergência. No momento temos + de 90 homens no local p/ resgatar as vítimas q estão sob os escombros. — Rodrigo Garcia (@rodrigogarcia_) September 20, 2022





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.