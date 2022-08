polícia civil/ divulgação Efeito Bolsonaro? Candidaturas de PM's crescem 33% em relação a 2018

Os policiais estão cada vez mais inseridos na política. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número de candidaturas de PM's para cargos públicos na eleição deste ano cresceu 33,83% quando comparado ao último pleito, em 2018.



O prazo para registro de candidatura para as eleições de outubro terminou nesta segunda-feira (15). Foram enviadas 28.109 inscrições para os cargos de presidente da República e vice, governador e vice, senador e suplentes, deputado federal, estadual e distrital.

Segundo o TSE, a profissão mais comum entre os candidatos é empresário. Foram 3.584 inscritos, ou 12,75% do total. Na sequência vêm advogados (7,26%), vereadores (3,88%), deputados (3,84%) e aposentados (2,88%). A atividade de 4.915 candidatos (17%) está marcada como “outros”.

Na sétima posição estão os policiais militares, com 807 candidaturas confirmadas, ou 2,87% do total. A categoria teve um crescimento de 33,83% a mais do que em 2018, quando somavam 603 candidatos.

Nas eleições de 2018, a Justiça Eleitoral recebeu um total de 29.084 candidaturas, 3,5% a mais do que neste ano. Cerca de 2.600 foram impugnadas. Os tribunais têm até o dia 12 de setembro para processar e julgar todos os pedidos de registro de candidatura e eventuais recursos.

