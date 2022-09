Reprodução CBS Tv - 21.09.2022 Joe Biden durante Assembleia Geral da ONU - 21.09.2022

Após adiar sua participação para hoje, o presidente dos Estados Unidos Joe Biden, discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas e acusou a Rússia de violar os princípios fundamentais de adesão às Nações Unidas com a invasão à Ucrânia.

Na declaração, feita durante discurso na sede da ONU em Nova York nesta quarta-feira (21), Biden afirma que as lideranças de Moscou desferem ameaças 'irresponsáveis' sobre uso de armas nucleares (de destruição em massa).

Biden considerava durante a fala, as ameaças feitas por Vladimir Putin nesta manhã sobre a utilização de armamentos nucleares, caso o Ocidente 'viole as fronteiras e territórios russos'. O líder russo declarou em um pronunciamento exibido na TV estatal russa que "Isto não era um blefe". Putin também informou que cidadãos russos da reserva do exército serão convocados. São cerca de 300 mil que deve se unir às tropas russas ativas na Ucrânia.

'Diz que me disse geopolítico'

No discurso, Joe Biden tantou remediar a situação ao dizer que 'ninguém havia ameaçado a Rússia'. Putin alega o oposto justificando a presença da OTAN nas suas fronteira. Para o presidente americano é 'Moscou quem havia procurado conflito'.

"A guerra na Ucrânia é a guerra de um homem só", falou em tom de indireta a Putin.

O presidente dos Estados Unidos alertou para os perigos que envolvem investimentos em armamentos nucleares, citando movimentações entre Rússia e China.

"Uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve acontecer", afirmou.

Pressionado pela forma como Moscou usa seu poder de veto na ONU desde que invadiu a Ucrânia, a cúpula de Washington retomou as discussões de ampliação do Conselho Geral, que atualmente conta com 15 membros, incluindo também os cinco países membros permanentes.



"Um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas invadiu seu vizinho, tentou apagar um Estado soberano do mapa. A Rússia violou descaradamente os princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas", disse Biden.



A reforma no Conselho é um tema recorrente em quase todas as crises internacionais quando um dos cinco membros permanentes (Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França) utiliza seu poder de veto para impedir resoluções propostas por outros membros.



Rússia e Ucrânia são grandes exportadores de grãos e fertilizantes e parte da distribuição foi interrompida com sanções causadas pela guerra.



Biden afirma que sanções impostas à Rússia não impedem que o país exporte alimentos e acusa Putin 'criar uma desculpa' para prejudicar a distribuição de grãos.

