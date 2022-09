Reprodução / Redes sociais - 12.09.2022 Brinquedo despencou em parque de diversões em Itanhaém (SP)

Duas crianças e uma jovem ficaram machucados e precisaram ser encaminhados ao hospital após acidente em um parque de diversões em Itanhaém , no litoral de São Paulo .

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a atração no estilo 'elevador' subindo lentamente e depois despencando com força enquanto as pessoas ainda estavam sentadas no brinquedo .

A Prefeitura de Itanhaém informou ao iG que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados às 21h do último domingo (11) após o ocorrido.

Segundo a administração pública, todas as vítimas foram encaminhados ao Hospital Irmã Dulce, localizado na Praia Grande (SP). Na ocasião, uma criança de 12 anos e uma mulher de 22 foram avaliadas por um traumatologista e fizeram uma tomografia. Ambas tiveram fraturas conservadoras na vértebra L2 e precisarão utilizar um colete para realizar o tratamento, que será feito em casa.

Já a terceira vítima, uma criança de 4 anos e 9 meses, apresentou dor abdominal, no cóccix e região sacral após a queda. Ela ainda aguarda avaliação para uma possível cirurgia, de acordo com a prefeitura.

Atividades suspensas

Ainda segundo a pasta, o Diego's Park, localizado na Avenida Jaime de Castro, no bairro Satélite, realizou um pedido de alvará de funcionamento pelo Via Rápida Empresa, do Governo do Estado de São Paulo , que emitiu o documento autodeclaratório.

O parque tem, conforme a prefeitura, uma Auto Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) com validade até 23 de novembro deste ano, além de um laudo de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) assinado por um engenheiro, que atesta a segurança dos brinquedos vistoriados.

No entanto, o brinquedo no qual ocorreu o acidente foi instalado no local após a emissão desses laudos e, conforme a prefeitura, o proprietário do parque não comunicou às autoridades municipais ou ao Corpo de Bombeiros da alteração.



Nessa segunda-feira (12), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a fiscalização de obras particulares e a Defesa Civil foram até o local para fazer inspeção e pediram a suspensão imediata das atividades.

O parque foi lacrado pela Defesa Civil.

O iG tentou contato com o Diego's Park, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.