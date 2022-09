Reprodução - 08.09.2022 O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula (PT)

Apenas 6% dos eleitores rejeitam tanto o ex-presidente Lula (PT) quanto o presidente Jair Bolsonaro (PL), os dois principais candidatos à presidência neste ano. As informações são da última pesquisa do Datafolha, divulgada na última sexta-feira (9). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Essas taxas incluem os entrevistados que não votariam em nenhum dos dois de jeito nenhum (5%) e aqueles que afirmaram rejeitar todos os candidatos ao Planalto (1%). Ao todo, estão concorrendo ao pleito doze nomes.

Cerca de 57% dos respondentes disseram que não escolheriam Bolsonaro como primeira opção de voto. Para Lula, esse percentual é de 45%. Em um eventual segundo turno, 38% prefeririam o petista, enquanto 24% optariam pelo atual chefe do Executivo. Um pouco menos de um terço (32%) pretende anular o voto caso esse seja o cenário eleitoral e 6% não souberam responder.

De forma geral, Lula lidera a disputa pela presidência com 45% das intenções de voto, 11 pontos percentuais de vantagem sobre Bolsonaro, que tem 34%. Essa é a menor distância entre eles desde maio deste ano, quando o petista era o preferido de 48% dos eleitores, ante 27% do atual presidente.

A disputa tem ainda Ciro Gomes (PDT), com 7% (ante 9% há uma semana), Simone Tebet (MDB), com 5% (igual ao levantamento anterior), e Soraya Thronicke (União), com 1%. As candidaturas de Felipe d’Ávila (Novo), Vera (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (PROS) e Padre Kelmon (PTB) não atingiram 1% das intenções de voto.

