Policiais da pequena cidade italiana de Bojano, localizada na região sul da Itália , libertaram uma mulher que foi escrava da família por 22 anos, anunciaram as autoridades da província de Campobasso nesta segunda-feira (12).

Em entrevista à ANSA, o comandante da polícia local, Edgard Pica, informou que a mulher - que tem 67 anos atualmente - foi libertada na última semana e que, desde então, telefona diariamente para os agentes para agradecer por ter sido retirada da residência.

"Ela falou só quando entendeu que nós não a levaríamos mais de volta àquela casa. Se sentiu livre e, naquele momento, contou tudo que sofreu nesses anos e também assinou o processo legal", disse o comandante.

Conforme os relatos, tudo começou em 1995 quando a mulher ficou viúva e, para não viver sozinha, aceitou o convite de um irmão para morar com ele na casa que era dos pais. O homem morava no local com sua esposa. No início, ela ficou no quarto dos genitores e viveu em tranquilidade, mas pouco a pouco, a situação foi se deteriorando.

Pouco tempo depois, a mulher foi obrigada a ir para um quarto construído para ela ao lado de um galpão, que não tinha sistema de aquecimento. A construção tinha apenas como ser trancada pelo lado de fora e, assim, ela era impedida de deixar o local se os parentes não estivessem na residência.

Por anos, não recebeu cuidados médicos e ia esporadicamente a uma cabeleireira sob supervisão da cunhada. No mais, ela não podia sequer ir ao cemitério visitar o túmulo do marido ou conversar com os vizinhos.

Durante esse período, foi vítima de agressões físicas e psicológicas e contou que só podia tomar banho em um tanque no galpão uma vez ao mês. Ela ainda não podia usar o banheiro da residência.

No entanto, há alguns meses, uma denúncia chegou à polícia local, que começou a investigar o caso. Os agentes inclusive usaram um sobrevoo na área da residência para verificar se havia alguém morando ao lado da casa. Na última semana, a mulher foi levada para a delegacia, onde foi acompanhada por um consultor jurídico indicado pela Procuradoria de Campobasso.

"A resiliência da mulher agora idosa foi colocada à prova por muitos anos, mas ela conseguiu suportar as gravíssimas violações sofridas, como a perda da liberdade pessoal, de falar e de autocuidar, mostrando um desejo de viver tal e de sair dessa situação que a fez buscar todas as chances de pedir ajuda, com tentativas que ficaram tempo demais sem serem escutadas", acrescentou o chefe da polícia.

O irmão e a cunhada vão responder em liberdade pelos crimes de maus-tratos e de sequestro. O casal tem filhos que não moram no local e que, no momento, são considerados estranhos ao caso.

