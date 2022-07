Reprodução Redes Sociais coronel Leandro Sampaio Monteiro é baleado em Copacabana no Rio de Janeiro

O irmão do secretário estadual de Defesa Civil, coronel Leandro Sampaio Monteiro, foi ferido na tarde desta sexta-feira (15), ao reagir a uma tentativa de assalto na Avenida Atlântica, em Copacabana, Zona Sul do Rio.

Alessandro Sampaio Monteiro, que é assessor de imprensa e produtor, feriu a cabeça. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul, onde deu entrada por volta das 17h30.

O GLOBO tenta contato com o secretário de Defesa Civil, que ainda não atendeu as ligações ou respondeu as mensagens enviadas. Procurada, a Secretaria municipal de Saúde (SMS) ainda não respondeu qual é o estado de saúde da vítima.

Matéria será atualizada assim que a redação confirmar novas informações

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.