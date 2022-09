Reprodução/Facebook - 11.09.2022 Cassio Cenali é empresário em Itapeva, no interior de São Paulo

Após o vídeo em que o apoiador de Bolsonaro (PL) aparece afirmando que deixaria de ajudar uma mulher necessitada com 'marmitas' após ela dizer que votaria no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viralizar nas redes sociais. O perfil Anonymous, no Twitter, divulgou a identidade do homem neste domingo (11).



Segundo o perfil, quem aparece no vídeo humilhando a eleitora de Lula é Cassio Joel Cenali. O homem é um empresário que atua no ramo da agropecuária na cidade Itapeva, no interior do estado de São Paulo. Ainda de acordo com o perfil, Cenali responde a diversos processos no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), entre eles, processos por não pagamentos de IPTU.

Na gravação feita pelo próprio Cassio em um bairro carente da cidade de Itapeva (SP), que viralizou neste sábado (10) nas redes sociais, ele se altera ao ouvir em quem a mulher votaria nas eleições de 2022.

"Nesta campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula?"

A mulher em frente ao portão de sua casa responde: "Ah, eu sou Lula"

Cenali, que grava o vídeo em estilo selfie, filma o rosto da mulher e rebate: "Olha aqui ó, ela é Lula.", ele então olha para a mulher e afirma "A partir de hoje não tem mais marmita, ta bom? É a última marmita que vem aqui, a senhora peça pro Lula agora, beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora", afirma.

Sem reação, a mulher pergunta: "É verdade?"

Cassio então responde: "É sério, tá bom, gente? Aqui não vem mais marmita, beleza? Ela vai pedir pro Lula! Ta bom? Beleza então, gente", finaliza.

Veja o vídeo:

"É Lula? Então a partir de hoje não vem mais marmita pra senhora."

Agora não é só relatos, tem um vídeo feito por um seguidor da seita desalmada bolsonarista humilhando uma senhora que vive em condições vulneráveis só por ela apoiar o @LulaOficial . pic.twitter.com/JywJgSRT3p — Rodrigo (Palito) Cebrian (@rodcebrian) September 10, 2022

Com a repercussão, o ex-presidente Lula republicou o vídeo em suas redes sociais e escreveu um texto se solidarizando com a mulher e a família.

"A fome é culpa da falta de compromisso de quem governa o país. Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade. Minha solidariedade com essa senhora e sua família. O Brasil vai voltar a ter dias melhores."

A fome é culpa da falta de compromisso de quem governa o país. Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade. Minha solidariedade com essa senhora e sua família. O Brasil vai voltar a ter dias melhores. https://t.co/pcjHdXXuyu — Lula 13 (@LulaOficial) September 11, 2022

