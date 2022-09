Reprodução Bolsonarista humilha mulher em vídeo

Neste domingo (11), diversos políticos fizeram críticas nas redes sociais a Cassio Joel Cenali, empresário bolsonarista que aparece em um vídeo afirmando que irá parar de entregar 'marmitas' a uma mulher em situação de vulnarabilidade social após ela dizer que iria votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



No vídeo, o empresário que atua no ramo da agropecuária na cidade Itapeva, no interior do estado de São Paulo, se altera após ao ouvir em quem a mulher votaria nas eleições de 2022.

"Nesta campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula?"

A mulher em frente ao portão de sua casa responde: "Ah, eu sou Lula"

Cenali, que grava o vídeo em estilo selfie, filma o rosto da mulher e rebate: "Olha aqui ó, ela é Lula.", ele então olha para a mulher e afirma "A partir de hoje não tem mais marmita, ta bom? É a última marmita que vem aqui, a senhora peça pro Lula agora, beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora", afirma.

Veja o vídeo:

Bolsonarista humilha mulher que necessita de ajuda para ter o que comer, só porque ela diz votar em Lula. O vídeo circula em grupos de whatsapp, e ainda não conseguimos informações sobre quem seria o "cidadão de bem". pic.twitter.com/XcMHz7kkG7 — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) September 10, 2022

Na noite de sábado, Lula, que é atualmente candidato a Presidência da República, manifestou sua solidaridade a mulher e a sua família dizendo que a atitude de Cenali foi "falta de humanidade".



A fome é culpa da falta de compromisso de quem governa o país. Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade. Minha solidariedade com essa senhora e sua família. O Brasil vai voltar a ter dias melhores. https://t.co/pcjHdXXuyu — Lula 13 (@LulaOficial) September 11, 2022

André Janones (Avante-MG), deputado federal, escreveu:

Eu tô chorando neste momento como se isso fosse com minha mãe! Podem me criticar o quanto quiserem mas eu não nasci pra combater essa desgraça de gente com flores não! Eu so não vou atrás dessa mulher e dou meu salário inteiro pra ela porque a lei não deixa! Mas em outubro eu vou — André Janones 7040✌️ (@AndreJanonesAdv) September 10, 2022

Marcelo Freixo (PSB-RJ), deputado federal e candidato ao governo do RJ, disse:

A fome não deveria ser motivo de deboche, mas de compaixão e amor ao próximo. Essa crueldade é resultado do mau exemplo de governantes que tripudiam do sofrimento de quem mais precisa de cuidado. Minha solidariedade a essa senhora e sua família. Dias melhores virão. https://t.co/MycgB491Xm — Marcelo Freixo 40 (@MarceloFreixo) September 11, 2022

Jandira Feghali (PCdoB-RJ), deputada federal, em uma de suas redes sociais:

Não é caso isolado. Esta semana vimos do que são capazes essas pessoas que seguem um líder que propaga ódio. Só tem a oferecer violência e humilhação aos que ousam seguir o caminho da esperança em dias melhores. #OBrasilTemJeito #LulaNo1ºTurno #JandiraFederal6565 https://t.co/I8qCDKjLXa — Jandira Feghali 6565 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) September 10, 2022

Benedita da Silva (PT-RJ), deputada federal:

Que vídeo repugnante! Essa corja bolsonarista gosta de ver a miséria e se aproveitar dela. Enquanto o @LulaOficial tirou o país do mapa da fome, Bolsonaro foi responsável por deixar 33 milhões de brasileiros e brasileiras na miséria. https://t.co/wCkRDgk3jq — Benedita da Silva 1377 (@dasilvabenedita) September 11, 2022

Túlio Gadelha (Rede-PE), deputado federal:

É esse o tipo de gente que apoia Bolsonaro. Eles debocham da fome.

A questão que mais incomodou esse sujeito, foi ver que, para a senhora, Lula é a esperança de uma vida melhor. Quem mais precisa sabe o quanto a situação piorou com Bolsonaro. Mas esse pesadelo tá chegando ao fim! https://t.co/rfQWGASchh — Túlio Gadêlha (@tuliogadelha) September 11, 2022

