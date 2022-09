Reprodução Bolsonarista humilhou mulher em vídeo

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) anunciou, através das redes sociais, que fará uma doação para a mulher que foi humilhada por um apoiador do candidato Jair Bolsonaro (PL) . Ela foi identificada como Ilza Ramos Rodrigues, moradora de Itapeva, interior de São Paulo.

"Está circulando na internet um vídeo no qual uma senhora é humilhada por um bolsonarista por ter declarado seu voto em Lula. O MST da Regional Sudoeste (SP) se solidariza com todas as famílias que sofrem com a fome e, em especial, com a Dona Ilza.(…)+", diz o movimento.

"Está circulando na internet um vídeo no qual uma senhora é humilhada por um bolsonarista por ter declarado seu voto em Lula. O MST da Regional Sudoeste (SP) se solidariza com todas as famílias que sofrem com a fome e, em especial, com a Dona Ilza.(…)+"

Um vídeo de um homem negando ajuda a Ilza após ela declarar voto no candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viralizou na internet no último sábado. A gravação mostra o diálogo entre os dois.

"Nesta campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula?", pergunta Cassio Joel Cenali.

A mulher em frente ao portão de sua casa responde: "Ah, eu sou Lula"

Ele rebate: "Olha aqui ó, ela é Lula.", e então olha para a mulher e afirma "A partir de hoje não tem mais marmita, ta bom? É a última marmita que vem aqui, a senhora peça pro Lula agora, beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora", afirma.

Sem reação, a mulher pergunta: "É verdade?"

Cassio então responde: "É sério, tá bom, gente? Aqui não vem mais marmita, beleza? Ela vai pedir pro Lula! Ta bom? Beleza então, gente", finaliza.

Veja o vídeo:

Cassio Cenali, tentou comprar voto e humilhou senhora no interior de SP: Representante do Agronegócio bolsonarista (existem os sérios), responde por vários processos, inclusive enriquecimento ilícito, 🇧🇷 "cristão, patriota, conservador e defensor da família"

Não escapa um!!! pic.twitter.com/ISagykS0GE — Marcos Faria (@Marcos_Faria) September 11, 2022

O ex-presidente Lula se pronunciou sobre o vídeo e prestou solidariedade a senhora.

"A fome é culpa da falta de compromisso de quem governa o país. Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade. Minha solidariedade com essa senhora e sua família. O Brasil vai voltar a ter dias melhores".

"A fome é culpa da falta de compromisso de quem governa o país. Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade. Minha solidariedade com essa senhora e sua família. O Brasil vai voltar a ter dias melhores".

Cenali é um empresário que atua no ramo da agropecuária na cidade Itapeva, no interior do estado de São Paulo. Ele responde a diversos processos no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), entre eles, processos por não pagamentos de IPTU com decisão sobre “cumprimento de sentença cheque".

Entre os julgamentos também está o recebimento indevido do Auxílio Emergencial. Segundo o TJSP, Cassio embolsou R$ 5.250,00 do programa do governo federal de renda mínima aos mais vulneráveis. Além disso, ele também tem ação com a Assessoria e Prestação de Serviços Multicred, com a prefeitura de Itapeva e com a Fazenda do município.

