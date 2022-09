Reprodução Cassio Cenali é empresário na cidade de Itapeva

Homem que humilhou uma eleitora do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , Cassio Joel Cenali, tem 14 processos na Justiça. Neste sábado (10), um vídeo em que ele afirma que deixaria de enviar marmitas para uma após ela dizer que votaria no Lula viralizou nas redes sociais.

Cenali é um empresário que atua no ramo da agropecuária na cidade Itapeva, no interior do estado de São Paulo. Ele responde a diversos processos no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), entre eles, processos por não pagamentos de IPTU com decisão sobre “cumprimento de sentença cheque".

Entre os julgamentos também está o recebimento indevido do Auxílio Emergencial. Segundo o TJSP, Cassio embolsou R$ 5.250,00 do programa do governo federal de renda mínima aos mais vulneráveis. Além disso, ele também tem ação com a Assessoria e Prestação de Serviços Multicred, com a prefeitura de Itapeva e com a Fazenda do município.

Cassio, que é apoiador do candidato Jair Bolsonaro (PL), é também filiado ao partido PTB de Itapeva, mas não concorre a nenhum cargo político nessas eleições.

Entenda o caso

O vídeo que repercute nas redes sociais mostra o diálogo entre ele e a senhora.

"Nesta campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula?"

A mulher em frente ao portão de sua casa responde: "Ah, eu sou Lula"

Ele rebate: "Olha aqui ó, ela é Lula.", e então olha para a mulher e afirma "A partir de hoje não tem mais marmita, ta bom? É a última marmita que vem aqui, a senhora peça pro Lula agora, beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora", afirma.

Sem reação, a mulher pergunta: "É verdade?"

Cassio então responde: "É sério, tá bom, gente? Aqui não vem mais marmita, beleza? Ela vai pedir pro Lula! Ta bom? Beleza então, gente", finaliza.

Veja o vídeo:

Cassio Cenali, tentou comprar voto e humilhou senhora no interior de SP: Representante do Agronegócio bolsonarista (existem os sérios), responde por vários processos, inclusive enriquecimento ilícito, 🇧🇷 "cristão, patriota, conservador e defensor da família"

Não escapa um!!! pic.twitter.com/ISagykS0GE — Marcos Faria (@Marcos_Faria) September 11, 2022

O ex-presidente Lula se pronunciou sobre o vídeo e prestou solidariedade a senhora.

"A fome é culpa da falta de compromisso de quem governa o país. Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade. Minha solidariedade com essa senhora e sua família. O Brasil vai voltar a ter dias melhores".

A fome é culpa da falta de compromisso de quem governa o país. Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade. Minha solidariedade com essa senhora e sua família. O Brasil vai voltar a ter dias melhores. https://t.co/pcjHdXXuyu — Lula 13 (@LulaOficial) September 11, 2022

