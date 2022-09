Reprodução Bolsonarista humilha mulher em vídeo

Neste sábado (10), o vídeo de um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmando que deixaria de ajudar uma mulher necessitada com 'marmitas' após ela dizer que votaria no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viralizou nas redes sociais.

Na gravação feita pelo homem, que ainda não foi identificado, ele se altera ao ouvir em quem a mulher votaria nas eleições de 2022.

"Nesta campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula?"

A mulher em frente ao portão de sua casa responde: "Ah, eu sou Lula"

O homem, que grava o vídeo em estilo selfie, filma o rosto da mulher e rebate: "Olha aqui ó, ela é Lula.", ele então olha para a mulher e afirma "A partir de hoje não tem mais marmita, ta bom? É a última marmita que vem aqui, a senhora peça pro Lula agora, beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora", sem reação, a mulher pergunta: "É verdade?", o homem então responde: "É sério, tá bom, gente? Aqui não vem mais marmita, beleza? Ela vai pedir pro Lula! Ta bom? Beleza então, gente", finaliza o homem.

"É Lula? Então a partir de hoje não vem mais marmita pra senhora."

Agora não é só relatos, tem um vídeo feito por um seguidor da seita desalmada bolsonarista humilhando uma senhora que vive em condições vulneráveis só por ela apoiar o @LulaOficial . pic.twitter.com/JywJgSRT3p — Rodrigo (Palito) Cebrian (@rodcebrian) September 10, 2022

Com a repercussão, o ex-presidente Lula republicou o vídeo em suas redes sociais e escreveu um texto se solidarizando com a mulher e a família.

"A fome é culpa da falta de compromisso de quem governa o país. Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade. Minha solidariedade com essa senhora e sua família. O Brasil vai voltar a ter dias melhores."

A fome é culpa da falta de compromisso de quem governa o país. Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade. Minha solidariedade com essa senhora e sua família. O Brasil vai voltar a ter dias melhores. https://t.co/pcjHdXXuyu — Lula 13 (@LulaOficial) September 11, 2022

