Divulgação - 08/06/2022 São Paulo vai aumentar oferta de metrôs por conta da greve de ônibus

O metrô de São Paulo informou ao Portal iG que vai ampliar os serviços de transporte para tentar conter a greve dos ônibus que acontece nesta terça-feira (14) na cidade de São Paulo. O objetivo da medida é melhorar a circulação de pessoas, que enfrentam dificuldades por conta da frota reduzida que opera na cidade.



Metrô, CPTM, ViaQuatro e ViaMobilidade vão operar com trens reservas em todas as linhas para o atendimento à demanda da população. Já a EMTU, segundo informou o metrô à reportagem, poderá prestar apoio à SPtrans pelo sistema Paese caso seja solicitado.

Confira a íntegra da nota:

Para atender aos cidadãos da cidade de SP, em virtude da greve dos motoristas dos ônibus municipais, os Transportes Metropolitanos irão antecipar a oferta máxima de trens em circulação e ampliar o horário de pico. Metrô, CPTM, ViaQuatro e ViaMobilidade estarão com trens reservas em condições operacionais em todas as linhas para o atendimento à demanda.



Já a EMTU poderá prestar apoio à SPtrans pelo sistema Paese caso seja solicitado. Informações detalhadas sobre horários de partida e itinerários podem ser obtidas no site www.emtu.sp.gov.br ou no aplicativo EMTU Oficial, disponível para iOS e Android.

Tratativas

Para tentar acabar com a paralisação, o SPUrbanuss, sindicato que representa as empresas de ônibus na capital paulista, pediu a antecipação de uma audiência para ainda hoje, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), para evitar transtornos com a greve na parte da tarde na capital paulista.

A SPTrans também informou que vai pedir o adiantamento da reunião, que anteriormente estava marcada para acontecer amanhã (15).

