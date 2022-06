Reprodução/TV Globo - 14.06.2022 Greve de ônibus em SP: Sindicato quer audiência no TRT ainda hoje

O SPUrbanuss, sindicato que representa as empresas de ônibus na capital paulista, pediu a antecipação de uma audiência para ainda hoje, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), para evitar transtornos com a greve na parte da tarde na capital paulista.

O julgamento, inicialmente, havia sido marcado para amanhã (15), mas com a tentativa de antecipação, o objetivo é evitar transtornos na parte da tarde/noite, horário de maior circulação de passageiros.

Em nota enviada ao Portal iG, o sindicato informou que lamenta a situação na cidade e prometeu tentar adiantar o julgamento para resolver o mais rápido possível a situação de greve na capital paulista.

Confira a íntegra da nota:

O SPUrbanuss - Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo lamenta a paralisação dos serviços de transporte promovida pelos Sindicato de Motoristas e Cobradores, que decidiram desrespeitar uma ordem judicial, que determinou a circulação de 80% da frota.

As negociações estavam em bom andamento, com reuniões e discussões que se estenderam até a noite do dia 13. Apesar de as empresas darem o índice de correção dos salários reivindicado, os empregados se mostraram irredutíveis em continuar as negociações. O SPUrbanuss lembra que já há julgamento do dissidio marcado para esta quarta-feira, dia 15, no TRT.

O SPUrbanuss vai encaminhar ao TRT pedido de antecipação do julgamento do dissídio para hoje, para evitar novos transtornos aos passageiros no pico da tarde.

