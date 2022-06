Oswaldo Corneti/Fotos Públicas Rodízio municipal de veículos em São Paulo foi suspenso

A Prefeitura de São Paulo informou por meio da CET que o rodízio de veículos no centro expandido está suspenso nesta terça-feira (14), em razão da greve de motoristas e cobradores de ônibus que começou durante a madrugada .

As faixas exclusivas de ônibus e corredores de ônibus foram liberados para circulação enquanto durar a paralisação. Os agentes da CET estão na rua para organizar o trânsito.

Por volta das 8h30 da manhã, todas as regiões da capital somavam 145 km de lentidão, com destaque para as zonas sul - mais afetada pela paralisação, com seis empresas fora de circulação -, que contabiliza 54 km; e oeste, com 46 km de lentidão. Os números representam um aumento de cerca de 50% comparados aos outros dias.

E tendência, de acordo com um gráfico da CET, é de alta - segundo o gráfico que analisa o percentual da lentidão, os índices já são maiores que as médias superiores registradas na cidade.

Reprodução CET Gráfico de lentidão mostra tendência de alta em SP

Transporte sobre trilhos

Sobrecarregados, CPTM e o Metrô também tiveram problemas na manhã de hoje. Na Linha 12-Safira, a falha nas portas de um trem fez com que a composição fosse evacuada e recolhida para manutenção, causando lentidão na operação.

O mesmo aconteceu com as Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha. As estações da Linha Azul tiveram o acesso restringido por uma fala em equipamento de via no Jabaquara. A operação foi normalizada às 8h22, o que não impediu reflexos nas intersecções.