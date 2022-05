Reprodução/Instagram/Prefeitura da Aliança Chuvas em Pernambuco: Governador confirma 84 mortes por temporais

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), confirmou, neste domingo, a morte de 84 pessoas em decorrência dos estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram o estado de Pernambuco na última quarta-feira. Em entrevista coletiva, ele informou que, ao todo, 14 municípios decretaram situação de emergência: Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Goiana, Jaboatão dos Guararapes, Macaparana, Moreno, Nazaré, Olinda, Paudalho, Paulista, Recife, São José da Coroa Grande, São Vicente Ferrer e Timbauba.

O governador do estado também anunciou a liberação de R$ 100 milhões para municípios afetados pelas chuvas, destinando a verba para a realização do trabalho de buscas e obras urgentes de infraestrutura, e já estará à disposição nesta semana.

"Sabemos que essas primeiras horas são muito difíceis, os primeiros socorros. [a prioridade] É atuar efetivamente nas ações. Conversei com todos os prefeitos justamente para elaborarem um plano de trabalho para saber quais as ações que vão precisar do apoio do estado nesse momento", afirmou.

Segundo o governo do estado, 56 pessoas seguiam desaparecidas até a tarde deste domingo, com outras 3.957 desabrigadas. O secretário executivo de Defesa Civil de Pernambuco, Leonardo Rodrigues, afirmou que o cenário é “histórico” devido ao porte dos estragos causados ao Grande Recife.

"A área de risco, hoje, está concentrada na região de Jardim Monte Verde, no limite entre o Recife e Jaboatão. [Mas] Toda a região litorânea do estado está com um grau elevado de risco geológico, inclusive recebemos o alerta e estamos alertando todo sistema municipal. Diante do acumulado de chuvas, principalmente nas áreas de morro, há um risco muito alto para deslizamento", destacou.

A Prefeitura de Recife intensificou a campanha Recife Solidário e montou três pontos para angariar doações e cestas básicas. As contribuições podem ser até este domingo, das 9h às 12h e das 14 às 17h. Os locais de apoio são: a sede da Prefeitura, no Cais do Apolo; Sítio da Trindade, em Casa Amarela; e Parque Dona Lindu, em Boa Viagem.

Ainda em Recife, há iniciativas como Gris solidário, Armazém do campo, SOS Ibura, Grupo Pão e Tinta e outras promovidas por associações de moradores. Em Olinda, as principais são em Peixinhos e Passarinho. Já em Paulista, a Rede COPPA (Coletivos Populares de Paulista) capitaneia as arrecadações.

