Entidades e associações de moradores se mobilizam por meio de campanhas de arrecadação nas redes sociais para ajudar vítimas das fortes chuvas que atingem Pernambuco, sobretudo na região metropolitana de Recife. Até o momento, foram confirmadas 44 mortes desde a última segunda-feira , sendo 30 delas apenas neste sábado, quando houve registros de uma série de deslizamentos de barreira.

Além de solicitarem recursos via Pix, os grupos pedem doações de itens com agasalhos, cobertores, materiais de higiene e limpeza, colchões, alimentos e água mineral. Também solicitam fraldas descartáveis, absorventes e ração para animais.

Entre as organizações que auxiliam todo o estado, estão a Central Única das Favelas em Pernambuco (CUFA PE) , o Fórum de Mulheres de Pernambuco , a Brigada Popular Pernambuco . A Universidade Federal de Pernambuco também estabeleceu um ponto de arrecadação.

A Prefeitura de Recife intensificou a campanha Recife Solidário e montou três pontos para angariar doações e cestas básicas. As contribuições podem ser até este domingo, das 9h às 12h e das 14 às 17h. Os locais de apoio são: a sede da Prefeitura, no Cais do Apolo; Sítio da Trindade, em Casa Amarela; e Parque Dona Lindu, em Boa Viagem.

Ainda em Recife, há iniciativas como Gris solidário , Armazém do campo, SOS Ibura, Grupo Pão e Tinta e outras promovidas por associações de moradores. Em Olinda, as principais são em Peixinhos e Passarinho. Já em Paulista, a Rede COPPA (Coletivos Populares de Paulista) capitaneia as arrecadações.

