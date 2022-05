Reprodução/redes sociais Casa desabando em Macaparana (PE)

O vídeo de uma casa caindo em Macaparana (PE), cidade a cerca de 120 quilômetros do Recife, viralizou nas redes sociais neste sábado (28). O clipe mostra o exato momento em que as fortes chuvas derrubam a construção. Veja:



Nas redes sociais, o registro comoveu muitas pessoas. "Que vídeo triste", comentou uma internauta. "O vídeo da casa caindo em Macaparana me destruiu toda", escreveu outra. De acordo com relatos, a casa estava vazia, não deixando feridos.



Além deste ocorrido, circulam nas redes sociais outros diversos vídeos de cidades na Grande Recife e no interior do estado passando por dificuldades por conta das fortes chuvas que atingem a região.

A cidade de Aliança, a cerca de 90 quilômetros de Recife, ficou coberta por água, como mostrou a Prefeitura através do Instagram. "São cerca de 48 famílias desalojadas e afetadas pela chuva", alertaram.



Em Recife, avenidas ficaram completamente alagadas. Em Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana da capital, imagens mostram a Praia de Itapuama alagada neste sábado.







