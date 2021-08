Reprodução Talibãs cercam milícia que resiste no Afeganistão, mas afirmam querer negociar

O Talibã anunciou nesta segunda-feira (23) que cercou o Vale do Panshir, considerado o bastião da resistência, mas afirmou que deseja negociar com suas lideranças. Localizada no Nordeste do Afeganistão, a província é a única das 34 do país que ainda não foram controladas pela milícia talibã.

Durante a noite, informações não confirmadas citaram confrontos nos arredores do vale, onde o vice-presidente do governo derrubado pelos talibãs, Amrullah Saleh, se refugiou e decretou a resistência contra os fundamentalistas.

Nesta segunda, as forças do Talibã limparam três distritos da província de Baghlam — que foram tomados por grupos de milícias locais na semana passada — e se estabeleceram nas províncias de Badakhshan, Takhar e Andarab, perto do Vale do Panshir, disse o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, no Twitter.

Ainda segundo Mujahid, a passagem de Salang, na principal rodovia que corta o Afeganistão de Norte a Sul, foi aberta e as forças inimigas bloqueadas no vale do Panshir. Mas sua declaração sugeria que não havia conflitos no momento.

"Nossos combatentes estão posicionados perto de Panshir", disse Mujahid, antes de dizer que "o Emirado Islâmico [como eles se autodenominam] está tentando resolver os problemas pacificamente".

No domingo, contas pró-Talibãs nas redes sociais anunciaram que "centenas" de combatentes seguiam para Panshir, mas contas favoráveis à resistência negam qualquer avanço dos talibãs, alegando que emboscadas impediram o avanço da milícia na região.

Panshir é conhecido como um reduto anti-Talibã desde a década de 1990. A resistência foi organizada nas últimas semanas ao redor da Frente Nacional de Resistência liderada por Ahmad Masoud e Saleh, um dos homens de confiança do pai de Massoud, Ahmad Shah Massoud, um importante “senhor da guerra” até ser assassinado pela Al-Qaeda em 2001.

Sua orografia, um vale protegido por montanhas íngremes entre as quais uma estrada estreita corre ao longo do rio Panchami,a torna uma fortaleza natural a apenas 65 km de Cabul. Também ajuda o fato de sua população, atualmente com menos de 200 mil pessoas, ser quase exclusivamente tadjique (cerca de um quarto dos 38 milhões de afegãos) e com laços tribais estreitos.

Massoud, cujas forças incluem remanescentes do exército afegão e unidades de forças especiais, pediu negociações para formar um governo inclusivo para o Afeganistão, mas prometeu resistir se as forças do Talibã tentarem entrar no vale.

Economia debilitada

Uma semana após tomar a capital, Cabul, o Talibã anunciou um presidente interino para o Banco Central do Afeganistão para ajudar a organizar as instituições e resolver os problemas econômicos que a população enfrenta, informou o movimento islâmico em comunicado nesta segunda.

O nome escolhido para a função foi o de Haji Mohammad Idris, ex-chefe de finanças do Talibã durante a gestão de Mullah Akhtar Mansour, morto em um ataque de drones em 2016. Embora não tenha perfil público fora do movimento e nenhum treinamento financeiro formal ou educação superior, ele é respeitado por sua experiência, disse um importante líder talibã.





Desde a tomada de Cabul pelo Talibã, no dia 15, bancos e muitas empresas privadas do Afeganistão permanecem fechados e escritórios do governo estão vazios. O Talibã tem tentado persuadir especialistas e técnicos a voltarem a trabalhar para fazer a economia funcionar novamente, mas muitos altos funcionários e outros associados ao governo pró-Ocidente estão na clandestinidade ou no exílio.