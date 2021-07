Reprodução/Instagram Escadão Marielle Franco amanhece pichado com frase "Viva Borba Gato"





Uma pintura de Marielle Franco, em um escadão em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo, amanheceu pichada nesta sexta-feira (30). Um monumento em homenagem ao guerrilheiro Carlos Mariguella, nos Jardins, Zona Sul, também amanheceu coberto com tinta vermelha.

No escadão, também foi pichada a frase "Viva Borba Gato", em referência à estátua do bandeirante que foi queimada durante uma manifestação contra o genocídio de negros e indígenas no Brasil no último sábado (24), na Zona Sul da capital paulista.

Segundo informações do G1, ainda não se sabe quem foram os autores do ato de depredação.

O monumento em homenagem a Carlos Mariguella, guerrilheiro e símbolo da esqueda, fica na Alameda Casa Blanca e foi construído em 1999, quando o assassinato do líder da Ação Libertadora Nacional (ALN) pela ditadura militar completou 30 anos.

Já Marielle Franco era vereadora pelo PSOL no Rio de Janeiro e foi assassinada em 2018 junto com seu motorista, Anderson Gomes, no Estácio, região central do Rio de Janeiro. Um ano depois, a polícia afirmou ter prendido os autores do crime, o PM reformado Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio de Queiroz. Ainda não se sabe, no entanto, quem foi o mandante do crime.