Reprodução Lázaro Barbosa,, de 32 anos, é procurado dez nove dias

Nos últimos dez dias, o Brasil vem acompanhando as buscas que mobilizam policiais, cães farejadores, helicópteros, drones e cavalaria pelo homem que ficou conhecido como o serial killer de Góias: Lázaro Barbosa Sousa, de 32 anos . Ele vem sendo procurado na zona rural de Cocalzinho, uma região com muitos trechos de mata fechada, com rios e cachoeiras, que atrai muitos caçadores. O criminoso teria se ferido durante um confronto nesta quinta-feira.

Mateiro e caçador, Lázaro muitas vezes se embrenhou pela região em que cresceu. Esse é um dos motivos que, segundo a polícia, faz com que ele consiga fugir do cerco montado pelas forças de segurança. Para despistar os cães farejadores e não deixar rastros, ele se movimentaria pela água, conforme informou o "G1".

O portal de notícias ouviu também o depoimento do irmão de uma adolescente feita refém com os pais por Lázaro, na última terça-feira. Segundo o relato, após o criminoso invadir a chácara da família, ela se escondeu embaixo da cama e conseguiu pedir ajuda por mensagem a um policial. O agente ligou para a garota. Lázaro ouviu o telefone, pegou a jovem e mandou que enchesse uma panela de comida para ele.

Os três reféns foram obrigados a andar pelo rio, sem pisar na areia, e ameaçava atirar se as vítimas olhassem para trás. Ele também pediu que a adolescente tirasse a camisa porque era vermelha e poderia chamar atenção. No momento em que a polícia chegou, Lázaro se escondeu sob uma folha de coqueiro. Houve troca de tiros, na qual um agente foi baleado de raspão. O criminoso fugiu.

Na região rural onde as buscas acontecem, começaram a surgir uma série de rumores sobre Lázaro. Em redes sociais, algumas pessoas dizem que ele só se movimenta à noite. Há boatos, ainda que, para despistar a polícia, usaria os chinelos ao contrário para que as pegadas apontassem o lado oposto de onde estaria indo.

Carta encontrada

Os policiais da força-tarefa encontraram uma carta atribuída a Lázaro, que estava num local que teria sido usado por ele como esconderijo, revelou o "Metrópoles". Escrito com caneta vermelha e num papel A4, o texto fala sobre morte: "Muitos que vivem merecem morrer, alguns que morrem merece (sic) viver". Foram escritas também falas de um personagem da trilogia "Senhor dos Anéis". A carta foi apreendida pela polícia.

Curso de empatia na prisão

Durante a prisão no Complexo Penitenciário da Papuda, Lázaro chegou a fazer cursos para ressocialização, informou o "G1". Segundo a reportagem, que teve acesso ao processo, antes de passar do regime fechado para o semiaberto, em 2014, o então detento fez cursos de "empatia, sexualidade e para se colocar no lugar das vítimas". Lázaro, que também participou "satisfatoriamente de todos os encontros do grupo de relações pessoais" e recebeu atestado de "bom comportamento".

Por outro lado, um laudo psicológico, de 2013, indicou que o criminoso tinha características de "agressividade e preocupações sexuais". O documento também atestou que Lázaro é acostumado a andar no mato.

Fuga pelo teto da cadeia

Em julho de 2018, Lázaro fugiu pelo teto da cadeia de Águas Lindas de Goiás com outros quatro presos. Ele foi o único não recepturado. O criminoso havia sido preso em 7 de março daquele ano porque estava sem documentos. Na ocasião, ele reagiu à abordagem policial e tentou fugir. Na delegacia, foram descobertos mandados de prisão em aberto contra Lázaro.

Pais e esposa comentam fuga e crimes

Ao longo da última semana, os pais e a mulher de Lázaro comentaram sobre a fuga e os crimes pelos quais a polícia o acusa . Em entrevista ao "Correio Braziliense", Edenaldo Barbosa Magalhães, de 57 anos, classificou o suspeito como um "monstro". Ele disse estar com vergonha por causa do filho mais velho, a quem reencontrou há seis anos. Após a repercussão das declarações, Edenaldo teria deixado sua casa.

Ao mesmo jornal, a esposa de Lázaro, que preferiu não se identificar, disse esperar que ele se entregue às autoridades. A jovem de 19 anos afirmou temer receber a notícia da morte do suspeito, pai de de sua filha, de 2.

Já a mãe de Lázaro, revelou que o que ela mais quer é a prisão do filho. Em entrevista ao "G1", Eva Maria de Souza falou acreditar que o filho realmente cometeu os crimes dos quais é acusado.