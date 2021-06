Reprodução: iG Minas Gerais Lázaro Barbosa, o serial killer do DF

A polícia de Goiás acredita que o serial killer Lázaro Barbosa possa estar ferido. O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, informou que um pano ensanguentado foi encontrado. O ferimento teria sido causado após um tiroteio ocorrido entre o criminoso e a polícia na tarde desta quinta-feira (17).

"Cão farejador achou pano ensanguentado, pode ser até um ferimento grave. Ele tentou acertar um dos cachorros, policiais visualizaram e revidaram. Ele entrou em uma vala e depois, provavelmente, na água, e os policiais perderam o rastro dele", disse o secretário.



O tiroteio ocorrido hoje por volta das 17h foi o segundo entre Lázaro e a polícia. Na primeira ocasião, Lázaro fazia uma família de refém — que já foi resgadada.

Segundo informações do G1, moradores de Cocalzinho de Goiás relataram ter ouvido mais de 50 disparos. “Muito tiro para o rumo do mato. Acho que pegaram ele. As viaturas todas descendo”, disse Marcos Douglas.

As buscas ao criminoso já duram 9 dias.