Raphael Bezerra Com Super El Niño, anomalias podem se estender até março

Um Super El Niño está provocando impactos climáticos em diferentes partes do mundo. Mesmo com intensidade, o fenômeno ainda não atingiu o pico de +3,5°C de anomalia na Região Niño 3.4, previsto para o trimestre de novembro-dezembro-janeiro.

De acordo com os especialistas da Meteored, isso não significa que o El Niño esteja perdendo força. As previsões indicam que as anomalias registradas podem se estender mesmo após o pico.

Sendo assim, a anomalia de temperatura da superfície do mar (TSM) no Pacífico equatorial pode manter registros próximos de +3°C no trimestre janeiro-fevereiro-março de 2027, antes de começar a diminuir de forma expressiva.

A intensidade do fenômeno já é considerada forte em pelo menos dois critérios de monitoramento da Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA).

O primeiro monitoramento é feito pelo Índice Oceânico Niño (ONI), com base em dados da NOAA, ele avalia as temperaturas da superfície do mar na chamada Região Niño 3.4. Ele foi usado durante décadas como o principal indicador para classificar episódios de El Niño e La Niña.

A outra avaliação é feita pelo novo critério de monitoramento, chamado de Índice Oceânico Niño Relativo (RONI). Este novo índice também leva em conta o aquecimento global dos oceanos e avalia como as águas do Pacífico estão em relação ao restante dos oceanos tropicais.

Sendo assim, o pico de um El Niño pode ser identificado por esses dois índices e, com isso, o Instituto Internacional de Pesquisa para o Clima e Sociedade (IRI), vinculado à Universidade Columbia, nos Estados Unidos, indica que isto deve ocorrer neste trimestre (novembro-dezembro-janeiro) com anomalia média de aproximadamente +3,5°C.

Mesmo assim, por mais que o aquecimento comece a diminuir logo em seguida, as previsões dos especialistas indicam anomalias de +3,3°C no trimestre dezembro-janeiro-fevereiro e +2,9°C em janeiro-fevereiro-março de 2027.

Os números mostram que o Pacífico equatorial deve permanecer com anomalias muito elevadas após o pico do El Niño e que o fenômeno não vai perder intensidade rapidamente.

Os meteorologistas também informaram que o aquecimento do Pacífico equatorial ainda deve permanecer acima de +1,5°C no trimestre março-abril-maio de 2027.

Isso significa que pode ser registrado o primeiro El Niño a permanecer na categoria forte durante o outono, estabelecendo um novo recorde histórico. O número ainda representa um aquecimento excepcional jamais observado para essa época do ano.

Caso a previsão se confirme, esta pode ser a última marca antes de o El Niño de 2026-2027 chegar ao fim.

Mortes pelo El Niño

O Super El Niño pode causar mais de 800 mil mortes a mais por causa do calor em todo o mundo até março de 2027. Só no Brasil, o número pode chegar a ultrapassar 26 mil mortes. A projeção foi feita pelos cientistas do Climate Impact Lab, da Universidade de Chicago.

A previsão está disponível no site da instituição e é válida para o período de junho de 2026 a março de 2027. De acordo com os números, o calor extremo já teria provocado 484,5 mil mortes adicionais somente entre junho e setembro deste ano.

A previsão ainda indica mais 372,9 mil óbitos até março, somando um intervalo de dez meses. Sendo assim, o Super El Niño deve provocar, ao todo, cerca de 857,4 mil mortes adicionais relacionadas ao calor em todo o mundo.

O Brasil figura como um dos países mais afetados pelo fenômeno. A estimativa é de 26,7 mil mortes adicionais em todo o período. Desse total, 19,5 mil mortes poderiam ocorrer nos próximos seis meses.

Além do Brasil, entre os países com as maiores estimativas, estão a Índia, com 160 mil mortes adicionais, China, com 85,4 mil, e Nigéria, com 69,7 mil.

A projeção ainda mostra que a Nigéria deve ter o maior número de mortes nos próximos seis meses, com 56,1 mil. A Índia vem logo em seguida com 55,2 mil.

Somadas, as previsões para a China, a Índia e a Nigéria representam mais de um terço do total do número projetado para o mundo todo.

El Niño

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial — ou seja, próximo à linha do Equador. Geralmente, ocorre num intervalo de cinco a sete anos e pode durar entre um ano e dois anos, iniciando-se por volta do mês de dezembro.

Comumente, a temperatura varia entre 2 ºC e 3,5 ºC, levando em consideração que, em condições normais, a temperatura das águas superficiais do Pacífico é de 23 ºC.

Com o aquecimento acima da média do Pacífico, altera-se a circulação atmosférica e, consequentemente, os níveis de chuva e as temperaturas em vários locais do planeta.



