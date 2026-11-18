Nasa El Niño

O El Niño de 2026 e 2027 já pode ter atingido seu pico de intensidade, mas ainda não existe consenso entre meteorologistas sobre o assunto. A discussão ganhou força depois que as temperaturas da superfície do Oceano Pacífico Equatorial apresentaram uma pequena queda nas últimas semanas, após alcançar uma marca recorde de aquecimento.

Segundo análise publicada pela MetSul Meteorologia nesta quarta-feira (18), os dados mais recentes indicam que o fenômeno pode estar próximo de sua intensidade máxima. Contudo, a avaliação não é compartilhada por toda a comunidade meteorológica, já que parte dos especialistas acredita que o aquecimento ainda pode avançar, principalmente porque algumas projeções apontam o pico para o fim do ano.

Independentemente de o valor máximo já ter sido alcançado, uma característica do episódio chama a atenção: o atual El Niño já apresenta intensidade superior à dos grandes eventos registrados nas últimas décadas, incluindo os de 1982-1983, 1997-1998 e 2015-2016.

No entanto, o pico de intensidade do fenômeno não significa que os efeitos mais fortes sobre o clima e o Brasil acontecerão necessariamente agora. As consequências podem se estender até o outono de 2027 e, em algumas regiões, avançar para o início do inverno.

Por que existe dúvida sobre o pico do El Niño?

A discussão começou a partir dos dados de temperatura da superfície do mar divulgados pela Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês), órgão responsável pelo monitoramento climático e oceânico do país.

Os números mostram uma sequência de pequenas quedas na anomalia térmica da região Niño 3.4, localizada no Pacífico Equatorial Centro-Leste. Essa área é utilizada como referência para identificar a presença do El Niño e acompanhar a intensidade do fenômeno.

A anomalia representa a diferença entre a temperatura observada e a média histórica considerada para aquela região. Portanto, quanto maior o valor positivo, mais aquecidas estão as águas em relação ao padrão de referência.

Os dados semanais da NOAA apresentados pela MetSul mostram a seguinte evolução:

NOAA / Gráfico feito por IA Dados da NOAA sobre o El Niño





A sequência chamou a atenção porque o indicador recuou de 3,4°C para 3,2°C em duas semanas. Embora a diferença seja pequena, ela levantou a possibilidade de que o fenômeno já tenha alcançado sua intensidade máxima.

Entretanto, a MetSul ressalta que uma redução pontual não significa necessariamente que o aquecimento tenha terminado. O Pacífico Equatorial Centro-Leste voltou a apresentar aquecimento nos últimos dias, o que alimenta a avaliação de que ainda pode haver novos aumentos.

MetSul acredita que o fenômeno está perto da intensidade máxima

Existem duas interpretações entre os meteorologistas. Uma parte acredita que o El Niño ainda não chegou ao seu pico, enquanto outra considera que o evento já está próximo do máximo.

Os especialistas que defendem a possibilidade de um novo aumento se apoiam principalmente em dois fatores: o recente aquecimento das águas do Pacífico Equatorial Centro-Leste e as projeções dos modelos meteorológicos, que apontam para um pico no fim do ano.

Esse período também é compatível com o comportamento observado no episódio anterior. No último El Niño, a maior anomalia chegou a +2,1°C na semana de 22 de novembro. Em dezembro, os valores permaneceram próximos, em torno de +2,0°C, mas não superaram o máximo registrado no mês anterior.

A avaliação da MetSul é mais cautelosa em relação à possibilidade de um aquecimento ainda maior.

A empresa considera que o episódio de 2026-2027 já está ao redor do pico. Mesmo que a marca de +3,4°C seja ultrapassada, a tendência seria de um aumento pequeno. Por isso, a meteorologia considera cada vez menos provável que o fenômeno alcance uma anomalia próxima de +4°C, como chegou a ser indicado por alguns modelos, entre eles o europeu.

A definição do pico ainda depende da evolução das temperaturas oceânicas e das próximas atualizações dos modelos climáticos.

El Niño de 2026-2027 já é o mais intenso dos tempos modernos

Mesmo sem uma definição sobre o valor máximo que será alcançado, a intensidade registrada até agora já representa um marco histórico.

De acordo com o levantamento da MetSul, a anomalia provisória de +3,4°C na região Niño 3.4 é a maior observada nos tempos modernos pelo método ONI (Índice Oceânico Niño), indicador utilizado para acompanhar a evolução do El Niño.

A marca supera o recorde anterior, de +3,0°C, registrado durante o Super El Niño de 2015-2016.

O atual episódio também ultrapassa os valores máximos identificados nos eventos de 1982-1983 e 1997-1998, dois dos mais conhecidos pela intensidade do aquecimento do Pacífico.

A comparação histórica apresentada pela MetSul mostra:

Imagem gerada por IA com dados do NOOA Comparação histórica do El Niño





No evento de 2015-2016, o valor de +3,0°C foi registrado na semana de 18 de novembro de 2015. Já no episódio de 1982-1983, a maior anomalia foi de +2,6°C, na semana de 29 de dezembro de 1982.

Os números reforçam a dimensão do atual fenômeno, que já vinha sendo apontado como um evento extremo, com potencial para estar entre os mais intensos em séculos. A comparação considera as anomalias semanais calculadas pelo método ONI, conforme o levantamento da MetSul, e não deve ser confundida com médias trimestrais do indicador.

Pico do El Niño significa que os impactos mais fortes já passaram?

A MetSul faz questão de destacar que o momento de maior aquecimento das águas do Pacífico não determina quando ocorrerão os efeitos mais intensos do fenômeno sobre o clima.

Isso acontece porque a relação entre a temperatura do oceano e os impactos meteorológicos não é proporcional. Um El Niño mais intenso não significa, necessariamente, consequências mais graves em todas as regiões do planeta.

A distribuição das águas mais quentes, a circulação atmosférica, os ventos, a temperatura dos demais oceanos e a interação com outros padrões climáticos também influenciam o resultado.

Por isso, mesmo que o fenômeno já tenha alcançado seu pico de intensidade, os efeitos mais importantes ainda podem estar por vir.

Um exemplo citado pela MetSul é o episódio de 2023-2024. Naquele período, a grande enchente que atingiu o Rio Grande do Sul ocorreu quando o El Niño já estava em sua fase final, com a intensidade em declínio.

O caso demonstra que os impactos de um evento climático podem continuar ou até atingir seus extremos depois que o aquecimento do oceano começa a diminuir.





Até quando o El Niño deve provocar efeitos no Brasil?

A expectativa apresentada pela MetSul é que as consequências do El Niño de 2026-2027 continuem pelo menos até o outono de 2027. Em alguns estados, os efeitos podem avançar até o começo do inverno do próximo ano.

A região Sul merece atenção especial, segundo a análise, porque os episódios mais extremos ainda podem não ter acontecido.

Isso não significa que todas as áreas brasileiras terão os mesmos efeitos. A influência do fenômeno varia conforme a localização e as condições atmosféricas de cada período.

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal e persistente das águas superficiais do Pacífico Equatorial. Essa mudança interfere na circulação da atmosfera e pode alterar os padrões de chuva e temperatura em diferentes partes do mundo.

No Brasil, um dos efeitos mais conhecidos é o aumento da tendência de chuva no Sul, enquanto outras regiões podem enfrentar períodos de chuva irregular e alterações nas temperaturas. Entretanto, cada episódio apresenta características próprias, e não é possível determinar a dimensão dos impactos apenas pela intensidade do aquecimento do oceano.

A principal conclusão da análise da MetSul é que o El Niño já está em um patamar histórico de intensidade, mas o possível fim do aquecimento máximo não representa o fim dos riscos climáticos. Mesmo que o pico tenha sido alcançado, o fenômeno ainda poderá influenciar o tempo no Brasil durante vários meses de 2027.