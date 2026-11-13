Reprodução/Noaa Anomalias de temperatura na superfície do Oceano Pacífico em outubro





Com a intensificação do El Niño e o clima cada vez mais atípico para determinadas épocas do ano, é necessário entender o que é e o que não é consequência do fenômeno.

De acordo com os dados da Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera (NOAA) e da MetSul Meteorologia, a anomalia na Região Niño 3.4 alcançou +3,4 ºC pelo índice tradicional ONI, superando em 0,4 ºC o recorde de 2015 e ultrapassando o limite de +2 ºC que define eventos de intensidade muito forte.

Além disso, as anomalias térmicas estão batendo recordes no Pacífico Equatorial, e o El Niño atingiu a categoria de Super El Niño.

A expectativa é de que o El Niño continue atuando até fevereiro e março de 2027, sendo um dos mais intensos já registrados. Especialistas indicam que 2026 pode ser o ano mais quente da história e, se não for, 2027 certamente vai ser.

Sendo assim, o Brasil pode sofrer com temperaturas acima da média e mudanças no padrão de chuvas. O pico histórico de aquecimento do El Niño coloca o país diante de dois cenários climáticos simultâneos.

Enquanto a Região Norte enfrenta o agravamento de uma seca severa, com rios em níveis baixos, o Centro-Sul do país entra em alerta para tempestades frequentes e acumulados de chuva de até 500 mm, aumentando o risco de enchentes.

Mas como diferenciar o que é e o que não é o El Niño?

De acordo com o Vitor Castilho, meteorologista da Tempo Ok, para saber o que está relacionado ao fenômeno, é necessário analisar como outros fatores meteorológicos atuam simultaneamente.

Em conversa com o iG, o especialista explicou que a intensidade do El Niño não age sozinha e que existem outras oscilações atmosféricas que podem se sobrepor a ele em determinadas épocas do ano, além do papel das condições térmicas dos oceanos Atlântico e Índico.

Um evento só é creditado ao El Niño quando há um acoplamento claro entre o aquecimento do Pacífico Equatorial e a resposta da atmosfera em escala global e continental. Por alterar a circulação de ventos no planeta durante meses, o El Niño não causa uma tempestade isolada de um único dia, mas cria um cenário de fundo que favorece a ocorrência frequente de extremos regionais de chuva e temperatura." Vitor Castilho, meteorologista da Tempo Ok

Ainda de acordo com Victor, os extremos diretamente relacionados ao fenômeno variam conforme as regiões do Brasil.

Na parte mais ao Centro-Sul do país, a mudança nos padrões de vento canaliza a umidade, resultando em volumes de chuva muito acima da média, risco elevado de enchentes e tempestades severas.

Já na área mais ao, A inibição na formação de nuvens provoca o efeito oposto, desencadeando secas prolongadas e ondas de calor intensas, com temperaturas mantidas muito acima da média histórica.

Quando um fenômeno decorre apenas de frentes frias locais passageiras ou da topografia regional sem ligação com essa reorganização da circulação global, ele não é considerado um efeito direto do El Niño, pois sistemas de menor escala ocorrem independentemente da presença do fenômeno.

Por fim, o meteorologista afirmou que, quando um fenômeno decorre apenas de frentes frias locais passageiras ou da topografia regional sem ligação com essa reorganização da circulação global, ele não é considerado um efeito direto do El Niño.

Segundo ele, esses sistemas de menor escala ocorrem independentemente da presença do fenômeno.

Imagem gerada por IA O que é ou não El Niño





Mortes pelo El Niño

O Super El Niño pode causar mais de 800 mil mortes a mais por causa do calor em todo o mundo até março de 2027. Só no Brasil, o número pode chegar a ultrapassar 26 mil mortes. A projeção foi feita pelos cientistas do Climate Impact Lab, da Universidade de Chicago.

A previsão está disponível no site da instituição e é válida para o período de junho de 2026 a março de 2027. De acordo com os números, o calor extremo já teria provocado 484,5 mil mortes adicionais somente entre junho e setembro deste ano.

A previsão ainda indica mais 372,9 mil óbitos até março, somando um intervalo de dez meses. Sendo assim, o Super El Niño deve provocar, ao todo, cerca de 857,4 mil mortes adicionais relacionadas ao calor em todo o mundo.

O Brasil figura como um dos países mais afetados pelo fenômeno. A estimativa é de 26,7 mil mortes adicionais em todo o período. Desse total, 19,5 mil mortes poderiam ocorrer nos próximos seis meses.

Além do Brasil, entre os países com as maiores estimativas, estão a Índia, com 160 mil mortes adicionais, China, com 85,4 mil, e Nigéria, com 69,7 mil.

A projeção ainda mostra que a Nigéria deve ter o maior número de mortes nos próximos seis meses, com 56,1 mil. A Índia vem logo em seguida com 55,2 mil.

Somadas, as previsões para a China, a Índia e a Nigéria representam mais de um terço do total do número projetado para o mundo todo.

El Niño

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial — ou seja, próximo à linha do Equador. Geralmente, ocorre num intervalo de cinco a sete anos e pode durar entre um ano e dois anos, iniciando-se por volta do mês de dezembro.

Comumente, a temperatura varia entre 2 ºC e 3,5 ºC, levando em consideração que, em condições normais, a temperatura das águas superficiais do Pacífico é de 23 ºC.

Com o aquecimento acima da média do Pacífico, altera-se a circulação atmosférica e, consequentemente, os níveis de chuva e as temperaturas em vários locais do planeta.



