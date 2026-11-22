Divulgação/Serviço Nacional de Satélites, Dados e Informações Ambientais dos EUA "Língua vermelha" do Super El Niño

Um Super El Niño está provocando impactos climáticos em diferentes partes do mundo. A pergunta é: quando o fenômeno deve atingir o pico e quando deve terminar?

De acordo com os institutos meteorológicos, os efeitos do episódio deste ano devem se estender até 2027. Até lá, países de diferentes regiões vão continuar enfrentando eventos climáticos extremos.

Fiji e Bolívia, por exemplo, já declararam estado de emergência em razão dos impactos associados ao fenômeno climático. A seca tem provocado escassez generalizada de água e prejuízos às plantações.

Enquanto isso, tempestades e inundações atingiram diversas regiões dos Estados Unidos e a Europa se prepara para um inverno rigoroso.

Isso porque o El Niño também pode enfraquecer o vórtice polar, que é uma extensa área de baixa pressão e ar gelado que gira ao redor dos polos da Terra. Ao se enfraquecer ou se deslocar, permite que massas de frio extremo avancem para regiões mais quentes do planeta.

Neste ano, o vórtice polar que já apresentou alterações e desencadeou um episódio de aquecimento estratosférico súbito (SSW, na sigla em inglês), aumentando a preocupação com a possibilidade de um inverno mais rigoroso nos países europeus.

Quanto tempo dura um El Niño?

Os episódios de El Niño costumam durar de nove a 12 meses, mas podem se prolongar por até 18 meses. Em geral, ocorrem em intervalos de dois a sete anos.

A maioria das previsões indica que o fenômeno deste ano deve atingir seu pico em dezembro, mas seus efeitos devem continuar ao longo de 2027.

De acordo com declaração da secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo, este El Niño está firmemente estabelecido e se intensifica rapidamente. Dessa forma, ainda segundo ela, as previsões da OMM indicam uma “probabilidade próxima de 100% de que o fenômeno persista até fevereiro de 2027, podendo se tornar um dos mais intensos desde pelo menos 1950”.

Por isso, especialistas alertam que o ano que vem poderá entrar para a história como o ano mais quente já registrado.

Para elaborar a previsão, a OMM reuniu dados de boias oceânicas, satélites e radiossondas de 13 centros nacionais e internacionais.

El Niño está se intensificando: quais são os impactos?

Em 12 de outubro, o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus informou que a temperatura média da superfície dos oceanos em setembro chegou a 21,05°C, o maior valor já registrado para o mês, em meio ao fortalecimento das condições associadas ao El Niño.

Segundo a OMM, as temperaturas da superfície do mar nas regiões central e oriental do Pacífico tropical também devem alcançar níveis recordes entre outubro e dezembro.

As anomalias da temperatura da superfície do mar no Pacífico equatorial central e oriental, região onde se concentra o fenômeno, são monitoradas por meio do índice Niño 3.4, amplamente utilizado pelos cientistas.

O indicador apresentou uma elevação acentuada: passou de uma média de 1,6°C acima da normalidade em junho de 2026 para 2,5°C acima da média em agosto.

Para o trimestre de outubro a dezembro, os institutos de meteorologia apontam que a anomalia média da temperatura da superfície do mar na região Niño 3.4 deverá chegar a aproximadamente 3,7°C acima da média. Se confirmada, essa seria a maior marca desde o início das observações, superando o recorde anterior, de 2,6°C, registrado entre novembro de 2015 e janeiro de 2016.

El Niño se soma aos efeitos das mudanças climáticas

A maioria dos episódios de El Niño eleva a temperatura média global em aproximadamente 0,2°C.

Embora esse aumento seja suficiente para contribuir para eventos climáticos extremos em diversas regiões do planeta, especialmente no Sul Global, ele representa apenas uma parcela do aquecimento adicional provocado pelas mudanças climáticas.

O aquecimento global causado pela atividade humana, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, elevou as temperaturas médias da superfície do planeta entre 1,3°C e 1,4°C em relação aos níveis pré-industriais.

Esse cenário contribuiu, por exemplo, para o verão escaldante na Europa, períodos prolongados de seca e incêndios florestais de grandes proporções.

Atualmente, os efeitos do El Niño se somam a um planeta que já está mais quente. As mudanças climáticas exercem uma influência ainda mais significativa sobre os eventos extremos observados em diferentes regiões.

Em 2025, por exemplo, o planeta registrou o terceiro ano mais quente da história das medições, superando a temperatura observada em 2016, ano marcado por um episódio de El Niño.

Isso ocorreu apesar da influência de r esfriamento natural exercida pela La Niña, fenômeno que representa a fase oposta do ciclo climático.

Pesquisas recentes indicam que as mudanças climáticas também podem estar intensificando os episódios de El Niño, tornando-os 36% mais fortes do que eram antes da era industrial.

"O El Niño não acrescenta calor novo ao planeta. Ele libera o calor que os oceanos já armazenam abaixo da superfície. É por isso que um episódio intenso frequentemente coincide com um dos anos mais quentes já registrados, como ocorreu em 2024", afirmou Saulo durante o Global Heat Forum, realizado em Bangkok, em outubro. "O oceano do qual esse calor está sendo liberado é o mais quente que já medimos. Simplesmente há mais calor disponível para ser liberado", acrescentou a secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial (OMM).