Divulgação/PRF Supercarga causa lentidão na BR-101 e BR-280

As rodovias BR-280 e BR-101 registram lentidão por conta da passagem de uma carga superdimensionada de mais de 400 toneladas nesta terça-feira (24).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga começou o deslocamento por volta das 5h30.

Além disso, devido às proporções do material, boa parte da rodovia deve ser ocupada ao longo do percurso. Em alguns trechos, por exemplo, o veículo deve ainda precisar transitar em parte da pista contrária.

O veículo que leva a carga anda a uma velocidade média de apenas 30 km/h.

Por conta da complexidade da operação, o fluxo de veículos está sendo impactado, com a PRF registrando lentidão no tráfego.

A operação conta ainda com escolta de uma empresa privada, além dos agentes da PRF. O comboio partiu de Jaraguá do Sul, em Santa Cantarina, pela BR-280.

O transporte segue até o quilômetro 117 da BR-101, em Itajaí, também no estado catarinense. Posteriormente, a Guarda Municipal fará a escolta até o Porto de Itajaí.

A carga

A carga transportada é um transformador de energia. O conjunto, ao todo, conta 86 metros de comprimento, 5,60 metros de largura e 5,45 de altura.

O peso total é de aproximadamente 449 toneladas, distribuído em uma carreta com 276 pneus.

Divulgação/PRF Supercarga causa lentidão na BR-101 e BR-280





BR-101

A BR-101 é uma das principais rodovias do país, cortando pelo menos 12 estados, com cerca de 4,8 mil quilômetros de extensão.

A via é um importante corredor logístico e turístico, conectando diversas capitais e regiões metropolitanas litorâneas.

Ela atravessa o Brasil, do Sul ao Nordeste, desde o município de Touros, no Rio Grande do Norte, até a cidade de São José do Norte, no Rio Grande do Sul.

BR-280

A BR-280 é uma importante rodovia federal do sul do país, com mais de 600 quilômetros de extensão.

A via liga o litoral norte de Santa Catarina até a fronteira com a Argentina.





