Concessionária Arteris Passarela caída na Regis Bittencourt

Duas carretas atingiram e derrubaram uma passarela de pedestres na rodovia Régis Bittencourt , em Juquiá, no interior de São Paulo, na segunda-feira (23). O acidente aconteceu por volta das 12h39, no km 412 da BR-116, e não deixou vítimas.

A estrutura caiu sobre a pista no sentido Sul, em direção a Curitiba , provocando a interdição total do trecho. Um dos caminhões ficou preso sob os escombros da passarela.

Segundo a concessionária Arteris Régis Bittencourt, equipes trabalham na remoção da estrutura e dos veículos envolvidos. Um guindaste foi posicionado no local para que os profissionais realizem os cortes necessários para retirar os destroços.





Trânsito tem congestionamento de 29 km

A pista principal no sentido Sul permanece totalmente interditada. Como alternativa, o tráfego está sendo desviado pela via marginal Sul.

A concessionária também prevê a interdição da pista no sentido Norte, na sequência dos trabalhos, para permitir a continuidade da operação de remoção.

Até o momento, o congestionamento no trecho chega a 29 quilômetros. Ainda não há previsão para a liberação das pistas.

A Arteris ﻿informou que mantém equipes mobilizadas no local para a execução dos trabalhos e a normalização do tráfego.



