Reprodução Composição precisou ser evacuada na estação Saara, no Centro do Rio.

Pelo segundo dia consecutivo, o MetrôRio apresentou problemas e uma composição precisou ser evacuada na manhã desta terça-feira (24), por volta das 8h30, na estação Saara/Presidente Vargas, no Centro do Rio de Janeiro.

Estação do Saara sendo evacuada por conta de fumaça, metrô do Rio passando por 2 dias seguidos de problema graves https://t.co/RyOP2K9uSr — Thi (@thiagoblopes64) November 24, 2026





Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que passageiros deixam a composição em meio à fumaça na estação. A evacuação ocorreu após um problema técnico no trem, que seguia no sentido Jardim Oceânico.

Rio de Janeiro metrô Presidente Vargas 8:25 da manhã de uma terça feira o trabalhador carioca sofre https://t.co/bpcSVfY2Zi — Rodrigo Araujo (@Rodrigoaraujou) November 24, 2026





Em nota, a concessionária responsável pela operação do sistema confirmou a ocorrência mas, apesar do transtorno, não houve registro de irregularidades nos intervalos entre as linhas 1, 2 e 4.

Segunda-feira (23) também foi de transtornos

Os passageiros do MetrôRio também passaram por problemas na última segunda-feira (23), após parte do teto da estação Central do Brasil, no Centro da cidade, cair sobre os trilhos. O incidente provocou uma grande quantidade de fumaça, correria entre os passageiros e alterações na circulação das linhas 1, 2 e 4 do sistema.

Por questões de segurança, o fornecimento de energia na região precisou ser interrompido. Na sequência, a estação Central do Brasil foi temporariamente fechada e evacuada, enquanto equipes da concessionária trabalhavam na manutenção da estrutura e para a normalização do serviço.

Uma das composições chegou a ficar parada por cerca de 20 minutos, e há relatos de usuários com episódios de mal-estar. A ocorrência levou ao acionamento do Corpo de Bombeiros, por volta das 11h45.

Reprodução Passageiros deixam o vagão após problema no metrô.





Em um primeiro momento, os passageiros escutaram um barulho semelhante ao de uma explosão. Logo depois, foi possível avistar uma grande quantidade de fumaça na estação.

Em nota, o MetrôRio negou que tenha ocorrido uma explosão ou incêndio. Segundo a concessionária, a fumaça foi provocada pelo atrito entre uma placa metálica que caiu do teto e uma composição que passou pelo trecho.



