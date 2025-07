Reprodução Trecho da BR-101 em Santa Catarina.





A BR-101 está totalmente interditada no km 6, em Garuva, no norte de Santa Catarina, na noite desta segunda-feira (14), após um caminhão do tipo bitrem carregado com combustível sofrer um acidente.

O bloqueio ocorre no sentido Sul da rodovia para que o veículo seja removido com segurança.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há vazamento da carga.

Equipes da PRF e da concessionária responsável estão no local e a previsão é de que a pista seja liberada em cerca de 40 minutos.





Rodovia já havia sido interditada após pouso de avião

Esse é o segundo caso recente de interdição no mesmo trecho da BR-101 em Garuva. No dia 05 de abril deste ano, um avião monomotor de prefixo PU-FAI realizou um pouso de emergência no km 15 da rodovia, também no sentido Sul.

A aeronave havia decolado do aeroclube de Garuva com destino a Joinville quando uma pane no motor obrigou o piloto a pousar sobre a pista, por volta das 11h50.

O pouso forçado não causou colisões nem ferimentos, segundo a PRF. Após a aterrissagem, o avião foi empurrado para fora da pista, liberando parcialmente o trânsito, que chegou a ter cerca de dois quilômetros de filas. O piloto e o proprietário estavam a bordo e não se feriram.

Na ocasião, técnicos analisaram as condições da aeronave para decidir se ela poderia decolar novamente do local ou se precisaria ser transportada por caminhão, após remoção das asas.