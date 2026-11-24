Edoart Neumann Ruas submersas e casas cercadas pela água após sequência de chuvas em Porto Murtinho

Uma sequência de temporais transformou ruas em rios, inundou bairros e comprometeu o acesso rodoviário a Porto Murtinho, no sudoeste de Mato Grosso do Sul. A cidade enfrenta os efeitos de uma enchente que atingiu aproximadamente metade do município, deixou moradores fora de casa e provocou o rompimento de um trecho da BR-267.

Ao menos 150 pessoas estão desalojadas — aquelas que precisaram sair de suas residências, mas podem ter condições de retornar — e outras 21 ficaram desabrigadas, ou seja, dependem de acolhimento e assistência para encontrar moradia. O balanço foi divulgado pela Defesa Civil municipal.

A inundação também danificou a infraestrutura local, atingiu bairros e áreas rurais e mobilizou equipes de resgate. A situação foi agravada pelo volume de precipitação registrado nos últimos dias, que superou a média esperada para novembro.

Enxurrada abre cratera na BR-267

A força da água comprometeu a BR-267, na altura do quilômetro 624,3, a cerca de 50 quilômetros de Porto Murtinho. Parte da pista foi levada pela enxurrada, que abriu uma cratera de aproximadamente cinco metros de diâmetro.

Reprodução/ Redes Sociais Cratera com 5 metros de diâmetro abriu em rodovia de MS





O rompimento interrompeu o tráfego nos dois sentidos e comprometeu o acesso ao município pela rodovia. Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram mobilizadas para avaliar os danos e organizar as medidas emergenciais.

O DNIT trabalha na avaliação das condições da pista e na definição das intervenções necessárias para recuperar o trecho. Entre as alternativas analisadas está a construção de um desvio para permitir a retomada da circulação.

Oito bairros foram atingidos pela inundação

O avanço da água atingiu oito bairros de Porto Murtinho. Na região da Cohab, pelo menos 30 residências tiveram registros de inundação, segundo informações da prefeitura.

Moradores precisaram deixar imóveis e retirar pertences com ajuda de equipes de resgate. O Corpo de Bombeiros e agentes municipais utilizaram embarcações para alcançar áreas inundadas e auxiliar pessoas que estavam com dificuldades para sair de casa.

A enchente também atingiu uma área utilizada durante um treinamento militar, em que aproximadamente mil integrantes do Exército participavam de atividades. Com a inundação, soldados precisaram abandonar tanques de guerra utilizados no exercício.

A administração municipal decretou estado de calamidade pública nas áreas atingidas, medida que permite ampliar as ações emergenciais e agilizar providências para atender a população e recuperar estruturas danificadas.

Volume de chuva supera a média de novembro

O acumulado de precipitação ajuda a explicar a dimensão da inundação. Porto Murtinho registrou volumes expressivos em diferentes episódios de chuva ao longo da última semana.

Entre 18 e 19 de novembro, foram contabilizados 171 milímetros de chuva. Na madrugada de sábado (21), outro temporal despejou aproximadamente 230 milímetros entre a madrugada e o início da manhã.

Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) apontam que, entre os dias 1º e 19 de novembro, o acumulado chegou a 429,6 milímetros. O valor corresponde a cerca de 2,6 vezes a média histórica de precipitação para todo o mês, estimada em 165 milímetros.

Com o solo já saturado pelas chuvas anteriores, a capacidade de absorção da água foi reduzida, favorecendo o escoamento superficial e o avanço da inundação sobre áreas urbanas. O transbordamento do canal conhecido como Valetão também contribuiu para os alagamentos.





Previsão indica possibilidade de novos temporais

A instabilidade meteorológica ainda pode provocar novos episódios de chuva em Mato Grosso do Sul. A combinação de calor, umidade e sistemas atmosféricos favorece pancadas moderadas a fortes e tempestades isoladas.

Segundo a MetSul, a previsão aponta possibilidade de volumes expressivos principalmente nas regiões Oeste, Sudoeste, Sul, Centro-Sul e Sudeste do estado. A continuidade da chuva em áreas já afetadas aumenta a preocupação com novos alagamentos, enxurradas e elevação de rios e córregos.

Moradores de áreas vulneráveis devem acompanhar os avisos da Defesa Civil e evitar locais inundados, margens de rios e trechos de estradas comprometidos.