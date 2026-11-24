Uma carreta tombou e derrubou um pórtico metálico na BR-101, em Niterói, na manhã desta terça-feira (24). O acidente provocou a interdição total da pista no sentido Rio de Janeiro e deixou pelo menos quatro pessoas feridas.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) segue no local da ocorrência com prioridade ao atendimento das vítimas.A ocorrência foi registrada por volta das 8h15, na altura do km 321. Com a queda da estrutura metálica, dois carros que passavam pelo trecho foram atingidos. Além da carreta, outros cinco automóveis e um ônibus também se envolveram no acidente, segundo o g1.A carga de tubos transportada pelo veículo de carga atingiu outros veículos após o tombamento. De acordo com a PRF, três vítimas tiveram ferimentos moderados e uma sofreu ferimentos leves.
Trânsito tem retenção na BR-101
A pista no sentido Rio de Janeiro permanece totalmente interditada para a retirada do pórtico metálico, sem previsão de liberação.No sentido Itaboraí, duas faixas também estão bloqueadas. O tráfego está sendo desviado para uma terceira faixa e para o acostamento, o que provoca lentidão na região.Devido ao acidente, já foi registrada uma retenção de aproximadamente 10 quilômetros na BR-101.Às 8h49, a Ecoponte informou que enviaria um caminhão munck para auxiliar na ocorrência. O deslocamento seria realizado com escolta da PRF, pela contramão.