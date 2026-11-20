Reprodução André Mendonça e Daniel Vorcaro





O relatório da Polícia Federal (PF) sobre o ministro André Mendonça , do Supremo Tribunal Federal (STF), reúne mensagens de interlocutores do banqueiro Daniel Vorcaro que mencionam a confecção de um terno, um jantar e a articulação de uma reunião entre os dois. Contudo, o documento não identifica conversas diretas entre o magistrado e o empresário nem aponta vantagens recebidas pelo ministro ou benefícios concedidos ao dono do Banco Master.

O material, de 35 páginas, foi encaminhado pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, ao presidente do STF, Edson Fachin, na quarta-feira (18). O levantamento foi feito a partir da análise de dados extraídos do celular de Vorcaro e reúne 382 menções aos termos “André Mendonça” e “Ministro André” no WhatsApp do banqueiro.

O documento tem caráter descritivo e não apresenta juízo de valor sobre o conteúdo das mensagens. Entre os registros destacados estão conversas de terceiros sobre a ida do ministro a uma alfaiataria em São Paulo e a organização de um encontro com Vorcaro, em março de 2025.

Mensagem cita terno feito para Mendonça

Uma das conversas reproduzidas no relatório da PF ocorreu em fevereiro de 2025, entre Vorcaro e o advogado Ciro Soares. Na ocasião, Soares enviou uma foto ao lado de Mendonça e um áudio de seis segundos no qual comentou a ida do ministro a uma alfaiataria.

“Fala, Vorcarinho... Trabalhando por você, levei o André lá no Vasco agora, para fazer um terno”, disse o advogado, em referência a um estabelecimento especializado em roupas sob medida, em São Paulo.

O relatório reproduz o conteúdo, mas não detalha eventual pagamento pelo traje nem indica contrapartidas relacionadas ao ministro.

Em setembro, após a divulgação da mensagem, Mendonça negou ter recebido roupas de presente de pessoas ligadas a Vorcaro. Para demonstrar que havia pago pelas peças, o magistrado apresentou duas notas fiscais que somam R$ 26,4 mil.

PF registra reunião entre Mendonça e Vorcaro

Outro trecho do documento reúne mensagens sobre a articulação de uma reunião entre Mendonça e Vorcaro, em São Paulo, em março de 2025. A organização do encontro foi intermediada por um contato identificado como o deputado Cezinha de Madureira.

Em uma mensagem enviada ao banqueiro, o interlocutor informou o horário previsto para a reunião, marcada para o dia seguinte, às 17h. “Amanhã sexta feira 17:00 com ministro André em São Paulo”, escreveu.

Na sequência, o parlamentar encaminhou o endereço do Iter, instituto do qual Mendonça era sócio na época. O ministro deixou a sociedade em setembro deste ano. Vorcaro respondeu às mensagens com “Show” e “Marcado”.

No dia do encontro, o banqueiro informou que estava a caminho. Após uma ligação de 20 segundos, recebeu uma mensagem de um interlocutor: “Ministro já está te esperando”.

O relatório não detalha o conteúdo da conversa entre os dois nem apresenta informações sobre pedidos feitos ao magistrado ou decisões que tenham favorecido o empresário.

Em setembro, após a divulgação dos registros, Mendonça confirmou ter recebido Vorcaro uma única vez, em março de 2025. Segundo nota divulgada pelo ministro à época, o encontro ocorreu por iniciativa do banqueiro, que buscava tratar de uma ação relacionada a créditos de precatórios de interesse do Banco Master.

Mendonça afirmou que se limitou a ouvir o empresário e que sua atuação no julgamento foi contrária à posição defendida por Vorcaro.

Fachin mudou orientação sobre relatórios da PF

A elaboração dos documentos com menções a integrantes do STF ocorre em meio a uma crise interna na Polícia Federal e a uma discussão sobre os limites da análise de informações envolvendo ministros da Corte no caso Master.

Inicialmente, Fachin havia solicitado que a PF encaminhasse todas as informações encontradas nas investigações que mencionassem integrantes do Supremo, sem exceção e sem juízo de valor. A orientação foi formalizada em 2 de outubro.

Na mesma data, Andrei Rodrigues determinou à área responsável pelas investigações que identificasse eventuais situações envolvendo ministros, sem realizar atos investigativos ou avaliações sobre os registros.

O alcance da solicitação foi discutido em uma reunião entre representantes do STF e da PF, em 13 de outubro. Na ocasião, ficou estabelecido que a corporação deveria encaminhar as menções aos ministros acompanhadas de seus contextos, em caráter descritivo. Eventuais atos de investigação envolvendo integrantes da Corte dependeriam de autorização do plenário do Supremo.





Posteriormente, Fachin passou a orientar a separação das informações a partir de uma avaliação preliminar sobre a relevância dos elementos encontrados. A mudança foi relatada por Andrei Rodrigues em ofício sigiloso encaminhado ao presidente do STF junto com dez relatórios produzidos a partir de materiais apreendidos no caso Master.

No documento, o diretor-geral afirma que a nova orientação foi transmitida em contatos mantidos diretamente com Fachin nos dias anteriores à entrega dos relatórios.

A reformulação dos documentos também provocou mudanças na estrutura da PF. Em 3 de novembro, a cúpula da corporação recebeu uma primeira versão dos relatórios e identificou elementos que, segundo Andrei, extrapolavam o caráter descritivo definido pelo Supremo.

Os documentos foram revisados e adequados às orientações estabelecidas. O episódio levou à retirada de dois delegados de funções de chefia na área responsável pelas investigações do Banco Master.

Em audiência no Senado na quarta-feira (18), Andrei Rodrigues afirmou que as mudanças ocorreram por descumprimento das orientações para elaboração dos relatórios e que houve quebra de confiança.