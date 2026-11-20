Reprodução Daniel Vorcaro presta depoimento

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, manteve a prisão preventiva do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, antigo controlador do Banco Master, nesta quinta-feira (19). O ministro considerou que os motivos que levaram à detenção continuam presentes e que a medida é necessária diante dos riscos apontados na investigação da Operação Compliance Zero.

Vorcaro está preso desde 4 de março e permanece no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), unidade conhecida como Papudinha. A decisão de Fachin acompanhou o posicionamento da Procuradoria-Geral da República (PGR), que também se manifestou contra a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares alternativas.

A Polícia Federal (PF) aponta Vorcaro como suposto líder de uma organização criminosa investigada por fraudes financeiras e pela captação irregular de recursos no mercado. O inquérito também apura suspeitas relacionadas à negociação envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB).

Por que Fachin decidiu manter a prisão?

Na decisão, Fachin afirmou que os elementos reunidos até agora indicam a suposta participação de Vorcaro como principal responsável pelo comando, coordenação e tomada de decisões dentro da organização criminosa investigada. O ministro destacou o papel atribuído ao ex-banqueiro na gestão e no controle do Banco Master.

Segundo o presidente do STF, há indícios de atuação na captação fraudulenta de recursos no mercado financeiro e de interlocução direta com servidores do Banco Central (BC), com acesso a orientações estratégicas e documentos institucionais.

Fachin também mencionou suspeitas de ligação de Vorcaro com o responsável pelo núcleo que monitorava e obtinha informações de interesse da organização investigada. A decisão aponta ainda indícios de que o ex-banqueiro teria determinado ações de intimidação contra concorrentes empresariais, ex-funcionários e jornalistas, além de obter informações antecipadas sobre diligências policiais.

Para o ministro, a prisão preventiva permanece necessária para garantir a aplicação da lei penal, preservar a ordem pública e assegurar o andamento das investigações.

Fachin também manteve a prisão do policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva, apontado como chefe da chamada "Turma", grupo suspeito de atuar na intimidação de pessoas ligadas às investigações e aos interesses de Vorcaro.

PGR não vê motivos para revogar prisão

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também se posicionou pela manutenção da prisão preventiva. Na manifestação, a PGR afirmou que as circunstâncias que justificaram a detenção não mudaram de maneira que permita a revogação da medida ou sua substituição por alternativas, como o monitoramento eletrônico.

Entre os fatores apontados pelo Ministério Público estão a gravidade dos crimes investigados, a posição atribuída a Vorcaro na organização, a capacidade de influência e a necessidade de interromper possíveis atividades do grupo.

A Procuradoria também destacou que há valores que ainda não foram recuperados e suspeitas de movimentações financeiras no exterior, o que reforçaria o risco à aplicação da lei penal.

Para Gonet, a prisão cautelar se sustenta diante de riscos concretos à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei. A manifestação ainda descreve a suposta atuação de Vorcaro na condução de estratégias financeiras e institucionais do Master, incluindo decisões relacionadas à captação de recursos e à alocação em estruturas de investimento ligadas ao conglomerado.

PF aponta Vorcaro como líder de organização criminosa

A investigação da Polícia Federal atribui ao ex-banqueiro o papel de liderança em uma organização criminosa suspeita de captar recursos ilícitos. De acordo com os investigadores, o grupo teria estruturado uma rede de monitoramento e influência, com potencial de infiltração em instâncias de diferentes instituições da República.

Vorcaro foi indiciado pela PF no inquérito que apura as suspeitas de fraude envolvendo a negociação do Banco Master com o BRB. O indiciamento representa a conclusão da polícia sobre a existência de indícios de crimes e a participação de investigados, mas não equivale a uma condenação judicial.





Defesa contesta prisão e atuação de Fachin

Os advogados de Vorcaro contestam a manutenção da prisão e afirmam que não existem elementos suficientes para justificar a continuidade da medida. A defesa também nega a ocorrência de prejuízos ou fraudes nas tratativas envolvendo o BRB.

Em manifestações anteriores, os representantes do ex-banqueiro argumentaram que os direitos fundamentais do investigado precisam ser preservados, incluindo a imparcialidade do julgamento, a proteção de dados privados, a licitude das provas e o respeito ao devido processo legal.

A defesa também questiona a atuação de Fachin no caso Master. Os advogados sustentam que o ministro não teria competência para decidir sobre questões urgentes relacionadas à Operação Compliance Zero e defendem que a análise deveria caber a Gilmar Mendes, considerado o mais antigo na Corte entre os ministros apontados pela defesa para conduzir o caso.

Os representantes de Vorcaro ainda indicaram a possibilidade de pedir a nulidade de provas obtidas a partir do celular do ex-banqueiro, que, segundo eles, sustentam linhas centrais da investigação. A defesa também acionou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, alegando desrespeito ao princípio do juiz natural em razão da atuação de Fachin.

Os advogados afirmam, por fim, que Vorcaro tem buscado colaborar com as investigações e com a Justiça.