Reprodução/ Redes Sociais Júnior Dias e seu cachorro, que foi morto a facadas

O lutador Júnior Dias, de 27 anos, conhecido no MMA como "The Golden Boy", foi preso em flagrante em São Paulo, suspeito de matar um de seus cachorros, na noite da última quarta-feira (18). O animal, da raça dogo argentino, morreu após levar diversas facadas dentro da casa do atleta, no Jardim Aeroporto.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares, que foram chamados para atender a ocorrência, foram até a residência e encontraram o lutador ferido. Ele alegou ter agido para se defender do animal, que, de acordo com seu relato, teria atacado sua companheira. A mulher confirmou essa versão aos agentes.

A versão, no entanto, foi contestada por uma vizinha, que contou à polícia que os cachorros eram mantidos sem água e sem comida, além de entregar imagens que mostrariam os animais em situação de maus-tratos. Com base na denúncia, nos depoimentos e nas gravações, o lutador recebeu voz de prisão por maus-tratos a animais com resultado de morte.

Além do cachorro que foi atacado, o lutador tinha outro dogo argentino, que vivia na mesma casa e foi entregue a uma organização de proteção animal. Seis gatos e alguns passarinhos também foram resgatados. Júnior costumava publicar fotos e vídeos dos cães em seus perfis nas redes sociais.

A faca que teria sido usada contra o cão foi apreendida, e a perícia foi acionada para examinar o local. O caso foi registrado no 27º Distrito Policial (Ibirapuera) e Júnior Dias permanece à disposição da Justiça.





O iG não encontrou o contato dos advogados que atuam em defesa do lutador para pedir esclarecimentos. O espaço segue aberto.

Equipe definiu afastamento do lutador

Profissional do MMA, Júnior Dias, é natural de Salvador, na Bahia, e veio para a cidade de São Paulo no ano de 2019. Com a chegada, passou a integrar a Fighting Nerds, equipe paulistana de lutadores profissionais.

Após a repercussão do caso, o time anunciou seu afastamento. Em publicação nas redes sociais, o líder e treinador Pablo Sucupira disse que a medida foi preventiva e que Júnior "não faz mais parte do time".

Em nota, a equipe afirmou também que "Esse tipo de conduta vai contra tudo o que defendemos dentro e fora do tatame: respeito, disciplina e responsabilidade".

Junior lutava na categoria peso-galo (até 61 kg) e contava quatro vitórias e uma derrota em seu currículo.

