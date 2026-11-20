Reprodução/Redes Sociais/Marcelo Zurita Rastro durou poucos segundos antes de desaparecer e foi visto em pelo menos cinco estados

Um meteoro clareou o céu noturno de Paraíba e estados vizinhos na noite de quinta-feira (19). O fenômeno foi capturado por câmeras e pessoas que testemunharam o momento e divulgaram imagens.

Marcelo Zurita, astrofotógrafo de João Pessoa, capital paraibana, divulgou um registro do astro cruzando o céu por volta das, no exato momento em que cruza e ilumina o céu.

O rastro duraantes de desaparecer por vez. Assista abaixo:





O episódio aconteceu um dia após a passagem de uma chuva de meteoros prevista pelo Observatório Nacional para quarta-feira (18). Contudo, o episódio não fez parte desse mesmo fenômeno.

O site American Meteor Society (AMS), que reúne relatos de observadores astronômicos amadores e profissionais, exibe uma série de reportes entre às 21h30 e 22h10 entre a Paraíba, Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

O site possui o maior banco de relatos públicos de bolas de fogo, o que inclui meteoros. No período, 39 relatos foram fornecidos, em uma área de 352km².

Divulgação/AMS 39 relatos de avistamentos foram fornecidos entre às 21h30 e 22h10









O que é uma chuva de meteoros?

Meteoros ocorrem quando fragmentos de cometas ou asteroides à deriva pelo espaço e de altíssima velocidade se chocam com a atmosfera da Terra. A resistência do ar causa uma espécie de “queima”, que ilumina o céu e deixa um rastro brilhante para trás.

Quanto muitos destroços chegam simultaneamente, ocorre a chuva de meteoros. Isso porque a Terra passa por regiões do espaço com volume alto de destroços, as zonas de detritos.

Eles costumam ser pequenos, incluindo poeira e pedregulhos, desaparecendo rapidamente na atmosfera.

Saiba mais: Asteroide, Meteoro ou Cometa? Entenda as diferenças

Segundo o Observatório Nacional, do ponto de vista científico, a chuva de meteoros é importante para compreender períodos em que a Terra passa pelas regiões com maior atividade de fragmentos de cometas e asteroides.