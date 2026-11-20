Reprodução Ecovias Imigrantes Pedágio tem filas quilométricas na Rodovia dos Imigrantes

Motoristas que decidiram aproveitar o feriado prolongado para viajar ao litoral de São Paulo enfrentam congestionamentos na manhã desta sexta-feira (20). O Sistema Anchieta-Imigrantes registra cerca de 45 quilômetros de lentidão no sentido das praias, devido ao alto volume de veículos.

Segundo a Ecovias Imigrantes, o trânsito está congestionado em trechos da Rodovia dos Imigrantes (SP-160) e da Rodovia Anchieta (SP-150). A situação exige paciência de quem segue em direção à Baixada Santista.

Veja os trechos com congestionamento

Na Rodovia dos Imigrantes, os motoristas encontram lentidão entre os quilômetros 17 e 50, no sentido litoral. Já na Anchieta, o congestionamento está concentrado entre os quilômetros 19 e 31.

Na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, também há tráfego lento na altura de Guarujá, entre os quilômetros 262 e 266.

De acordo com a concessionária, os demais trechos das duas rodovias e da Padre Manoel da Nóbrega apresentam fluxo normal.

Mais de 1,2 milhão de veículos são esperados

O movimento intenso já era esperado pelas concessionárias responsáveis pelas principais rodovias que levam ao litoral paulista.

A Ecovias Imigrantes e a Concessionária Novo Litoral (CNL) estimam que mais de 1,2 milhão de veículos circulem pelas estradas entre quinta-feira (19) e segunda-feira (23).

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a expectativa é de até 318 mil veículos em direção às praias. Já a CNL prevê aproximadamente 980 mil veículos nos trechos sob sua administração.

Confira a estimativa de movimento por rodovia:

Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga): aproximadamente 175 mil veículos;

Rodovia Rio-Santos (trecho Santos-Bertioga): cerca de 395 mil veículos;

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (trecho Praia Grande-Miracatu): aproximadamente 410 mil veículos.

Confira os horários de maior movimento

A Ecovias também divulgou os períodos em que espera maior concentração de veículos nas estradas durante o feriado.

Sentido litoral:

Quinta-feira (19): das 17h à meia-noite;

Sexta-feira (20): das 17h às 21h.

Sentido capital:

Domingo (22): das 9h à meia-noite;

Segunda-feira (23): das 6h às 14h.

A recomendação é que os motoristas programem a viagem e, sempre que possível, evitem os horários de maior movimento.

Obras provocam desvios em rodovia

Quem pretende utilizar a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega deve ficar atento a outros pontos de lentidão. Nos quilômetros 315 e 333, nas cidades de Mongaguá e Itanhaém, respectivamente, o tráfego está desviado para as vias marginais por causa de obras da concessionária.

Durante todo o feriado, o Centro de Controle Operacional funcionará 24 horas por dia, com reforço de equipes e veículos para atender às ocorrências.

Em caso de necessidade, os motoristas podem entrar em contato com a concessionária pelo telefone 0800 098 8855.