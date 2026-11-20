Divulgação / Ecoponte Ponte Rio-Niterói registra 51 minutos de travessia nesta sexta-feira

O carioca que aproveitou a manhã desta sexta-feira (20) para viajar e curtir o feriado prolongado do dia da Consciência Negra se deparou com um longo congestionamento na Ponte Rio-Niterói. Segundo a Ecovias Ponte, concessionária responsável pela administração do trecho, às 7h30, o tempo de travessia no sentido Niterói chegou a 51 minutos.

O tempo é quase quatro vezes maior do que a média de 13 minutos necessária para realizar o trajeto em condições normais de trânsito. No sentido Rio de Janeiro, os motoristas conseguiram trafegar sem grandes transtornos, com o tempo de deslocamento dentro da média de 13 minutos.

Além da ponte, as vias de acesso também registraram retenções. A Avenida Brasil e a Linha Vermelha, importantes corredores de ligação com a travessia, apresentaram pontos de lentidão durante o período tanto para quem subia a ponte, quanto para os motoristas que permaneceriam na via.

A Ponte Rio-Niterói é a principal rota utilizada pelos motoristas que saem da capital fluminense em direção aos municípios da Região dos Lagos, um dos destinos mais procurados do estado durante feriados e dias de sol. A previsão de tempo favorável com um forte calor, aliado a este feriadão, acabou contribuindo para o aumento do fluxo de veículos.





Ponte deve receber 709 mil veículos durante o feriado

De acordo com a Ecovias Ponte, cerca de 709 mil veículos devem passar pela Ponte Rio-Niterói entre quinta-feira (19) e segunda-feira (23).

A estimativa considera 367 mil veículos no sentido Niterói e outros 342 mil em direção ao Rio de Janeiro, incluindo os deslocamentos de ida e volta dos motoristas ao longo do feriado.

Para esta sexta-feira, a concessionária se preparou para receber o pico do fluxo de ida, com a expectativa de receber aproximadamente 123 mil veículos na ponte.

Para o retorno, a Ecovias espera o fluxo aumentar já no domingo (22), com estimativa de 150 mil veículos nos dois sentidos. Desse total, cerca de 85,5 mil devem seguir no sentido Rio de Janeiro.

Já a segunda-feira (23) deve registrar o maior volume de tráfego do período, com aproximadamente 157,5 mil veículos e movimentação equilibrada entre os dois sentidos, considerando também os deslocamentos habituais de início de semana.