Divulgação PF Entre os itens apreendidos estão carros de marcas de luxo, um iate avaliado em R$ 40 milhões, aeronaves e imóveis de alto padrão

A operação Cash Out, deflagrada nesta quarta-feira (18), chamou a atenção não apenas pela dimensão da investigação, mas também pelos bens de alto valor que entraram na mira das autoridades. Entre os itens apreendidos estão carros de marcas de luxo, um iate avaliado em R$ 40 milhões, aeronaves e imóveis de alto padrão.

Divulgação PF Veículos de luxo apreendidos em operação

A força-tarefa reúne a Polícia Federal (PF), a Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF). A investigação apura suspeitas de exploração ilegal de apostas esportivas, evasão de divisas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

Ao todo, foram determinadas medidas para alcançar o patrimônio atribuído ao grupo investigado. Veja alguns dos bens identificados na operação.

Carros de marcas de luxo estão entre os bens apreendidos

Entre os veículos recolhidos pelas autoridades estão modelos de marcas conhecidas do mercado de alto padrão, como Cadillac, Ferrari e Porsche.

Divulgação PF Veículos de luxo apreendidos

Ao todo, 14 veículos foram alvo das medidas da operação. As imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram parte dos automóveis que entraram na lista de apreensões.

Divulgação PF Carro apreendido em operação





A presença de automóveis de alto valor faz parte da investigação patrimonial, que busca identificar e alcançar bens que, segundo as autoridades, teriam sido adquiridos com recursos provenientes das atividades investigadas.

Divulgação PF Veículos de luxo apreendidos em operação





Iate avaliado em R$ 40 milhões também foi apreendido

Outro item que chama a atenção é um iate adquirido por R$ 40 milhões. A embarcação está entre os bens alcançados pelas medidas judiciais autorizadas no âmbito da operação.

Divulgação PF Iate apreendido





A apreensão integra a estratégia de rastreamento do patrimônio que estaria relacionado ao esquema investigado. Além da embarcação, cinco aeronaves também foram incluídas na lista de bens atingidos pela força-tarefa.

Porsche aparece entre os veículos recolhidos

Um dos modelos identificados nas imagens divulgadas pelas autoridades é um Porsche. A marca alemã é conhecida pelos veículos esportivos e modelos de alto padrão.

Divulgação PF Veículos de luxo apreendidos





O automóvel faz parte dos 14 veículos que foram alvo da operação. As apreensões buscam preservar o patrimônio que poderá ser utilizado para eventual ressarcimento ou outras medidas determinadas pela Justiça, conforme o andamento do processo.

Divulgação PF Veículos apreendidos em operação





Cobertura de R$ 42 milhões e casa de R$ 100 milhões

A lista de bens também inclui imóveis de alto padrão. Entre eles estão apartamentos na orla de Boa Viagem, no Recife, uma cobertura em São Paulo comprada por R$ 42 milhões e uma casa avaliada em R$ 100 milhões.

Além das apreensões, a Justiça Federal de Pernambuco autorizou o bloqueio de ativos financeiros que ultrapassam R$ 2,3 bilhões.

O que a operação investiga?

Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que o grupo teria explorado ilegalmente o mercado de jogos e apostas antes de obter autorização para atuar no setor.

As autoridades também apuram a movimentação de valores para o exterior. De acordo com a PF, as remessas investigadas ultrapassariam 500 milhões de euros.

A força-tarefa cumpriu 59 mandados de busca e apreensão em cidades de Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

Os investigados são suspeitos de crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e exploração ilegal de jogos e apostas. As suspeitas ainda são objeto de investigação.