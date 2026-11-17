Foto: Polícia Federal Policiais participam de operação contra produção de drogas com alta concentração de THC no interior de São Paulo, nesta terça-feira (17)

Quatro pessoas foram presas em flagrante nesta terça-feira (17) durante uma operação contra a produção e a comercialização de drogas derivadas da maconha com alta concentração de THC no interior de São Paulo. A ação, batizada de Operação Dry Grow, mobilizou equipes policiais em Campinas, Hortolândia e Sumaré, na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Ao todo, foram autorizados sete mandados judiciais de busca e apreensão. As diligências ocorreram em quatro endereços de Sumaré, dois de Campinas e um de Hortolândia.

A investigação é conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Campinas, em conjunto com o 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), da Polícia Militar, e o Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 2 (Deinter-2), da Polícia Civil.

Como funcionaria o esquema investigado

Segundo a Polícia Federal, as apurações identificaram indícios de que o grupo utilizava imóveis para o beneficiamento e o armazenamento de entorpecentes. As substâncias seriam posteriormente destinadas ao abastecimento de pontos de comercialização de drogas.

Os investigadores também apuram a possível utilização de empresas e pessoas jurídicas para dar suporte às atividades do grupo.

A operação busca reunir provas para esclarecer como funcionava a estrutura investigada, identificar os responsáveis e verificar a participação de outras pessoas nas atividades criminosas.

Até a divulgação do primeiro balanço oficial, a Polícia Federal não havia detalhado a identidade dos presos nem informado a quantidade de drogas e equipamentos eventualmente apreendidos nesta terça-feira.

O que é o THC e por que a concentração importa?

O tetrahidrocanabinol (THC) é a principal substância psicoativa da cannabis, planta da qual deriva a maconha. É o composto responsável por boa parte dos efeitos da droga no sistema nervoso central, incluindo alterações na percepção, na memória e no humor.

Quando passa por processos de extração e concentração, o THC pode estar presente em derivados com potência muito superior à da maconha em sua forma vegetal.

Entre os produtos conhecidos estão o dry e o ice, que são derivados concentrados obtidos por diferentes processos de separação da resina da planta.

Esses produtos aparecem em investigações sobre estruturas clandestinas de processamento de entorpecentes.

Outra operação encontrou laboratórios na região

A ação desta terça-feira ocorre poucos dias depois de uma operação realizada pela FICCO/Campinas e pela Polícia Militar em Sumaré e Nova Odessa.

Em 10 de novembro, equipes do 10º Baep localizaram dois laboratórios clandestinos utilizados na produção de derivados de maconha conhecidos como dry e ice. Na ocasião, três pessoas foram presas em flagrante.

Durante as buscas, foram apreendidos aproximadamente 2,6 quilos de maconha, 1,15 quilo de um pó branco, 91 cilindros de fluido refrigerante, uma coluna extratora de resina, balanças e celulares em um dos endereços.

No segundo imóvel, em Nova Odessa, os policiais encontraram cerca de 1,2 quilo de maconha, outra coluna extratora, três estufas e equipamentos utilizados no cultivo e processamento da droga.

Também foram recolhidos computadores, um pen drive e uma carteira física de criptoativos. O material foi encaminhado para análise e passou a integrar as investigações.