Reprodução/ X Mark Carney encontra Lula na 49º ASEAN

O primeiro-ministro do Canadá , Mark Carney , disse nesta segunda-feira (16) que a ideia de uma reunião entre Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump partiu do presidente brasileiro, Luís Inácio Lula da Silva. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa em Phnom Penh, no Camboja.

Carney estava na cúpula da Francofonia e se preparava para um encontro com o presidente chinês, Xi Jinping. No dia anterior, ele havia se reunido com Lula na 49ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), realizada nas Filipinas.

“Em relação à reunião envolvendo os senhores Putin, Trump e Xi, foi uma ideia, e isso é interessante, do senhor Lula. Ele me disse ontem que havia incentivado esse encontro com o objetivo de ajudar a pôr fim à guerra na Ucrânia”, disse o premiê.

Lula já havia afirmado, em agosto, que sugeriu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidar Xi Jinping e Vladimir Putin para uma reunião informal nos Estados Unidos, em torno da Assembleia Geral da ONU.





A reunião trilateral China, Estados Unidos e Rússia

A reunião trilateral entre os três líderes está marcada para esta quinta-feira (19), em Shenzhen, no sul da China. O encontro ocorre à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

Será a primeira vez na história que os chefes de Estado dos três países se encontram pessoalmente em um formato trilateral. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, classificou o encontro como de “importância histórica” e afirmou que os líderes trocarão opiniões sobre a preservação da paz mundial e a promoção da estabilidade estratégica entre as grandes potências

Entre os principais temas esperados estão o controle e a redução de arsenais nucleares, conflitos e questões de segurança internacional, incluindo a guerra na Ucrânia e a situação no Irã. A reunião ocorre após a sugestão atribuída a Lula de reunir Trump, Xi e Putin com o objetivo de contribuir para o fim do conflito na Ucrânia, segundo a declaração do premiê canadense Mark Carney.