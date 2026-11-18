Divulgação PF PF mira grupo de apostas ilegais e bloqueia R$ 2,3 bilhões

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (18), a Operação Cash Out, para desarticular uma organização criminosa suspeita de explorar ilegalmente jogos e apostas, praticar evasão de divisas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

A investigação aponta que o grupo, sediado em Pernambuco, movimentou valores superiores a 500 milhões de euros para o exterior antes de obter autorização para atuar no mercado de apostas. A Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 2,3 bilhões em ativos financeiros ligados aos investigados.

A operação também alcança empresas e pessoas suspeitas de participar de um esquema de ocultação e reinserção de recursos no sistema financeiro. Entre os bens apreendidos estão cinco aeronaves, 14 veículos, um iate e imóveis de alto valor.

Divulgação PF Iate apreendido





Operação cumpre 59 mandados em cinco estados

Cerca de 140 policiais federais e 17 auditores da Receita Federal participam da ação, que conta com o acompanhamento de seis integrantes do Ministério Público Federal (MPF).

Ao todo, são cumpridos 59 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Pernambuco. As diligências ocorrem em Recife, Ipojuca e Gravatá, em Pernambuco; São Paulo e Porto Feliz, no interior paulista; Angra dos Reis, no Rio de Janeiro; Curitiba, no Paraná; e Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Divulgação PF Operação Cash Out

Além das buscas, a operação inclui medidas cautelares pessoais e patrimoniais para alcançar recursos que, segundo as investigações, teriam sido obtidos ilegalmente.

Esportes da Sorte aparece entre os alvos da investigação

Informações divulgadas pela imprensa nesta manhã apontam que a operação tem como alvo o grupo Esportes da Sorte, empresa de apostas sediada em Pernambuco. Entre os investigados está Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da companhia.

A investigação apura a utilização de estruturas empresariais no Brasil e no exterior para movimentar recursos e dificultar o rastreamento do dinheiro. Uma das suspeitas é que operações financeiras simuladas entre empresas tenham sido utilizadas para justificar a circulação dos valores.

A apuração também envolve uma empresa formalmente sediada em Curaçao, no Caribe, que teria sido utilizada para atribuir ao exterior operações de apostas direcionadas ao público brasileiro.

Iate de R$ 40 milhões e imóveis milionários são apreendidos

Entre os bens alcançados pelas medidas judiciais estão cinco aeronaves, 14 veículos, vários deles de luxo, e um iate comprado por R$ 40 milhões.

Divulgação PF Veículos de luxo apreendidos

A operação também atingiu imóveis de alto padrão. Entre eles estão apartamentos na orla de Boa Viagem, no Recife, uma cobertura em São Paulo adquirida por R$ 42 milhões e uma casa comprada por R$ 100 milhões.

Divulgação PF Veículos de luxo apreendidos

O bloqueio financeiro superior a R$ 2,3 bilhões busca impedir que os investigados movimentem ou ocultem o patrimônio enquanto as apurações avançam.

Quais crimes são investigados?

Os envolvidos são investigados por suspeita de:

Exploração ilegal de jogos e apostas;

Evasão de divisas;

Manutenção de recursos no exterior sem declaração;

Sonegação fiscal;

Lavagem de dinheiro;

Organização criminosa.

As autoridades não descartam a identificação de outros crimes durante o cumprimento das diligências.

A Operação Cash Out continua em andamento. As medidas anunciadas são cautelares e não representam, por si só, uma condenação dos investigados.