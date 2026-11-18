A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (18), a Operação Cash Out, para desarticular uma organização criminosa suspeita de explorar ilegalmente jogos e apostas, praticar evasão de divisas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
A investigação aponta que o grupo, sediado em Pernambuco, movimentou valores superiores a 500 milhões de euros para o exterior antes de obter autorização para atuar no mercado de apostas. A Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 2,3 bilhões em ativos financeiros ligados aos investigados.
A operação também alcança empresas e pessoas suspeitas de participar de um esquema de ocultação e reinserção de recursos no sistema financeiro. Entre os bens apreendidos estão cinco aeronaves, 14 veículos, um iate e imóveis de alto valor.
Operação cumpre 59 mandados em cinco estados
Cerca de 140 policiais federais e 17 auditores da Receita Federal participam da ação, que conta com o acompanhamento de seis integrantes do Ministério Público Federal (MPF).
Ao todo, são cumpridos 59 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Pernambuco. As diligências ocorrem em Recife, Ipojuca e Gravatá, em Pernambuco; São Paulo e Porto Feliz, no interior paulista; Angra dos Reis, no Rio de Janeiro; Curitiba, no Paraná; e Balneário Camboriú, em Santa Catarina.
Além das buscas, a operação inclui medidas cautelares pessoais e patrimoniais para alcançar recursos que, segundo as investigações, teriam sido obtidos ilegalmente.
Esportes da Sorte aparece entre os alvos da investigação
Informações divulgadas pela imprensa nesta manhã apontam que a operação tem como alvo o grupo Esportes da Sorte, empresa de apostas sediada em Pernambuco. Entre os investigados está Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da companhia.
A investigação apura a utilização de estruturas empresariais no Brasil e no exterior para movimentar recursos e dificultar o rastreamento do dinheiro. Uma das suspeitas é que operações financeiras simuladas entre empresas tenham sido utilizadas para justificar a circulação dos valores.
A apuração também envolve uma empresa formalmente sediada em Curaçao, no Caribe, que teria sido utilizada para atribuir ao exterior operações de apostas direcionadas ao público brasileiro.
Iate de R$ 40 milhões e imóveis milionários são apreendidos
Entre os bens alcançados pelas medidas judiciais estão cinco aeronaves, 14 veículos, vários deles de luxo, e um iate comprado por R$ 40 milhões.
A operação também atingiu imóveis de alto padrão. Entre eles estão apartamentos na orla de Boa Viagem, no Recife, uma cobertura em São Paulo adquirida por R$ 42 milhões e uma casa comprada por R$ 100 milhões.
O bloqueio financeiro superior a R$ 2,3 bilhões busca impedir que os investigados movimentem ou ocultem o patrimônio enquanto as apurações avançam.
Quais crimes são investigados?
Os envolvidos são investigados por suspeita de:
- Exploração ilegal de jogos e apostas;
- Evasão de divisas;
- Manutenção de recursos no exterior sem declaração;
- Sonegação fiscal;
- Lavagem de dinheiro;
- Organização criminosa.
As autoridades não descartam a identificação de outros crimes durante o cumprimento das diligências.
A Operação Cash Out continua em andamento. As medidas anunciadas são cautelares e não representam, por si só, uma condenação dos investigados.