Google Street View Trecho da GO-411 em Paraúna será pavimentado

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) contratou o Consórcio PAV-411 por R$ 154,7 milhões para elaborar o projeto executivo e pavimentar 69,21 quilômetros da GO-411, na ligação entre Paraúna e Amorinópolis. O trecho conecta duas rodovias goianas, a GO-050, no sentido de Paraúna, e a GO-174.

O contrato recebeu a última assinatura na sexta-feira (13). O extrato saiu na segunda-feira (16) no Diário Oficial do Estado de Goiás.

O governo estadual anunciou a pavimentação em agosto de 2025 para facilitar o escoamento da safra do sudoeste goiano. Na ocasião, durante a Expo Paraúna, o então vice-governador Daniel Vilela estimou que as obras começariam no início de 2026.

O contrato tem vigência de 37 meses. Já o prazo de 31 meses para executar os serviços começa na data de assinatura da ordem de serviço. Na manhã desta quarta-feira (18), o único anexo disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas era o próprio contrato. A data de início dos trabalhos seguia sem confirmação.

A Construtora Central do Brasil lidera o consórcio, com 98% de participação. A Latitude Engenharia e Tecnologia tem os 2% restantes. Os recursos previstos são do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra), conforme o contrato nº 195/2026.

TCE faz ressalva sobre o preço do cascalho

Ao examinar a licitação, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) questionou a definição dos prazos para elaborar e aprovar os projetos. Em decisão de 2 de outubro, os conselheiros consideraram que a adoção de um manual pela Goinfra reduziu esse problema.

O tribunal recomendou que o contrato exigisse expressamente o cumprimento da edição de 2026, específica para contratações integradas. A cláusula 10.3.3 do contrato assinado cita o Manual de Análise de Projetos Rodoviários, sem identificar a edição.

O tribunal também examinou como a Goinfra calculava o preço do cascalho, identificado no orçamento pelo código 40317. Os conselheiros determinaram que uma eventual análise dos efeitos desse cálculo sobre a GO-411 ocorra em outro processo. No Acórdão nº 2.860/2026, o TCE ressalvou que o arquivamento da análise da licitação não atesta a regularidade do método usado para definir o preço.



