Reprodução Flávio Bolsonaro em live nos Estados Unidos

O senador Flávio Bolsonaro (PL) estaria procurando um imóvel de alto padrão para morar nos Estados Unidos. Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, no domingo (15), o parlamentar visitou casas disponíveis para locação no condomínio Lotus, localizado em Boca Raton, na região de Palm Beach, na Flórida.

De acordo com a publicação, os imóveis disponíveis para aluguel custam cerca de US$ 15 mil por mês, valor equivalente a aproximadamente R$ 85 mil. Já as propriedades à venda no empreendimento podem chegar a US$ 3 milhões, quase R$ 17 milhões na conversão apresentada na reportagem.

Até o momento, não há confirmação de que Flávio tenha fechado contrato de aluguel ou comprado alguma das residências visitadas.

Onde fica o condomínio visitado?

O Lotus está localizado em Boca Raton, no sul da Flórida, uma região conhecida por empreendimentos residenciais de alto padrão. O condomínio foi construído entre 2019 e 2020 e reúne casas de luxo.

Os valores informados indicam duas possibilidades para quem deseja morar no empreendimento: locações na faixa de US$ 15 mil mensais ou a compra de imóveis que podem alcançar US$ 3 milhões.

Na cotação utilizada, o aluguel representaria um gasto anual de aproximadamente R$ 1,02 milhão, caso o valor mensal fosse mantido durante 12 meses.

Flávio está nos Estados Unidos desde outubro

A procura por uma residência ocorre após a chegada do senador aos Estados Unidos, em 28 de outubro. Flávio desembarcou em Miami acompanhado da esposa e das duas filhas, depois de deixar o Brasil e passar pela Argentina e pelo Equador.



A saída aconteceu após uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o parlamentar entregasse seus passaportes à Polícia Federal. A medida foi tomada no âmbito de uma investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo Flávio e o advogado Willer Tomaz. Ambos negam irregularidades.



Em entrevista publicada em 5 de novembro pelo jornal americano The New York Times, Flávio afirmou que pretende continuar acompanhando a política brasileira mesmo morando no exterior. Ele também declarou que espera que a permanência nos Estados Unidos seja temporária.

Segundo a BBC News Brasil, o senador, a mulher e as duas filhas receberam autorização migratória que permite a permanência no território americano por pelo menos um ano.



Ainda não há confirmação de mudança definitiva

Apesar da procura por imóveis, não há confirmação de que Flávio tenha escolhido uma residência ou definido por quanto tempo pretende permanecer nos Estados Unidos.

Na entrevista ao New York Times, o senador afirmou que ainda não sabia onde a família iria se estabelecer. A visita ao condomínio Lotus, portanto, indica uma busca por opções de moradia, mas não confirma uma mudança definitiva para o empreendimento.

As informações sobre a visita às propriedades e os valores dos imóveis foram divulgadas inicialmente pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.