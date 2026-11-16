Divulgação Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo do Campo





O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) abriu uma ação de improbidade administrativa contra o atual prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos). A investigação aponta o gestor municipal como líder de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro.

Segundo o MP, além do prefeito, outras nove pessoas fazem parte do esquema. A investigação aponta que o prefeito dava ordens aos demais e controlava fluxos de pagamento.

A ação foi apresentada no dia 27 de outubro. Os agentes identificaram anotações manuscritas, registros de movimentações financeiras e conversas entre os envolvidos. Nesses registros, eram usados codinomes e expressões cifradas para tratar dos repasses.

Além disso, Marcelo determinava que recursos ilícitos fossem distribuídos e que despesas pessoais fossem pagas com o dinheiro.

O documento do Ministério Público também afirma que o prefeito recebeu vantagem patrimoniais.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, as autoridades encontraram quantias estimadas em R$ 15,9 milhões e US$ 156,9 mil (cerca de R$ 893 mil). Parte dos valores estava em residências e estabelecimentos empresariais.

Conforme a investigação, o dinheiro tem origem ilícita, proveniente de pagamentos efetuados sem comprovação lícita, vindo de contratos administrativos firmados entre empresas de diferentes ramos e o município de São Bernardo do Campo.

O que estava no esquema

Ainda segundo o MP, são múltiplas as possíveis fontes ilegais desses recursos. Entre elas, a propina paga com dinheiro privado por causa dos contratos públicos; o desvio de parte do preço pago pelo município pela execução desses contratos; a inexecução dolosa total ou parcial de contratos públicos com pagamento integral do preço e o sobrepreço doloso.

O Ministério Público afirmou que é inviável conhecer toda a real origem do dinheiro. A investigação também aponta que o prefeito agiu com a vontade livre e consciente de liderar e coordenar a engrenagem do esquema.

Posicionamentos

Em nota enviada ao iG, a Prefeitura de São Bernardo informou que o prefeito Marcelo Lima não se tornou réu.

A administração também afirma que está à disposição da Justiça para esclarecer e cumprir de qualquer decisão. Veja na íntegra:

"Até o presente momento, após consulta ao seu advogado, a informação sobre o Prefeito Marcelo Lima ter virado réu não procede.

Porém, para mais esclarecimentos, solicitamos que os questionamentos sejam direcionados ao seu corpo jurídico.

Esclarecemos ainda que a Prefeitura de São Bernardo do Campo se coloca à disposição da Justiça no que diz respeito a esclarecimentos e cumprimento de quaisquer decisões."

Em contato direto com a defesa do prefeito, o advogado informou que, até o momento, não foi recebida a ação judicial e que, no momento oportuno, vão refutar as imputações. Veja na íntegra:

"Até o presente momento inexiste recebimento de ação judicial. O Prefeito reitera que sempre pautou sua postura dentro da mais absoluta regularidade e que, no momento oportuno, se necessário, utilizará os meios jurídicos cabíveis para refutar as infundadas imputações."





