Reprodução Flávio Bolsonaro em live nos Estados Unidos

O senador Flávio Bolsonaro (PL) elevou o tom das críticas ao cenário político brasileiro durante uma transmissão pela internet realizada diretamente dos Estados Unidos, na quinta-feira (12). Além de rejeitar um eventual apoio do Partido Liberal à reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara dos Deputados, o parlamentar pediu que seus apoiadores se inspirem no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para enfrentar momentos de dificuldade.

As declarações ocorrem em meio a uma divisão dentro do PL sobre a sucessão no comando da Câmara. A legenda, que terá a maior bancada da Casa na próxima legislatura, ainda não definiu se apoiará a permanência de Motta ou se apresentará um candidato próprio na eleição prevista para fevereiro de 2027.

Durante a transmissão, Flávio afirmou que o pai deve servir de referência para os aliados que enfrentam dificuldades políticas e pessoais. Segundo o senador, Jair Bolsonaro continua demonstrando força mesmo diante das adversidades, já que está em prisão domiciliar pela condenação da trama golpista.

"Sempre que você pensar em desistir, que você ficar triste, lembra do presidente Bolsonaro. Ele está passando injustamente e ele está lá firme e forte, resiliente, continua acreditando no nosso Brasil", declarou na live.

Flávio critica Hugo Motta e descarta apoio à reeleição

Ao comentar a disputa pelo comando da Câmara, Flávio afirmou que não pretende apoiar a recondução de Hugo Motta. Na avaliação do senador, o deputado não cumpriu compromissos assumidos com o grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Entre as principais cobranças está a promessa de anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. O parlamentar também criticou a participação de Motta nas articulações que levaram à aprovação de uma proposta de redução de penas, conhecida como dosimetria.

Reprodução/Câmara dos Deputados O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos)

"Jamais iria na linha de apoiar a reeleição [do Motta] por tudo que ele não entregou durante seu mandato. Ele prometeu anistia, não entregou. Daí, veio com dosimetria, participou de toda a articulação, aliás, junto com o Alexandre de Moraes", afirmou.

Flávio também acusou os presidentes da Câmara e do Senado de favorecerem o governo Lula por meio da tramitação de projetos de interesse do Executivo.

"Tenho defendido que temos que preservar nossos valores e não ceder", declarou o senador.

O parlamentar ainda mencionou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao comentar a proposta de redução das penas. Segundo Flávio, aliados do ex-presidente aceitaram a iniciativa a pedido do próprio Jair Bolsonaro, embora não concordassem integralmente com o texto.

A legislação aprovada pelo Congresso poderia beneficiar condenados pelos atos de 8 de janeiro e pela tentativa de golpe de Estado, incluindo o próprio ex-presidente. Entretanto, a aplicação da medida foi suspensa por Moraes em maio, enquanto o plenário do STF não conclui a análise sobre sua constitucionalidade.

PL está dividido sobre sucessão na Câmara

A manifestação de Flávio acontece em um momento de divergência entre diferentes grupos do PL. Em reunião realizada na quarta-feira (11), a bancada eleita da legenda discutiu a estratégia para a eleição da presidência da Câmara, mas terminou o encontro sem uma decisão.

O partido terá 121 deputados na próxima legislatura e precisa definir se apoiará a candidatura de Hugo Motta à reeleição ou se lançará um nome próprio para disputar o comando da Casa.

Uma das alternativas discutidas é realizar uma votação secreta entre os parlamentares. Os votos deverão ser apurados pelos diretórios estaduais, e o resultado deve ser divulgado em até 15 dias.

A divisão envolve, principalmente, duas estratégias políticas. Uma ala mais alinhada ao bolsonarismo defende uma candidatura própria, por considerar que apoiar Motta seria contraditório com as posições defendidas pelo partido durante a campanha.

Já o grupo mais pragmático avalia que a aproximação com o atual presidente da Câmara pode garantir espaço para o PL na Mesa Diretora e em comissões estratégicas do Legislativo.

A escolha terá impacto na articulação política da próxima legislatura, especialmente porque o PL pretende ampliar sua atuação como principal força de oposição ao governo federal.

Flávio aponta Congresso como principal frente de oposição

Durante a transmissão, o senador também afirmou que o Congresso Nacional será o principal espaço de atuação dos opositores ao governo Lula e ao STF.

Na avaliação dele, a Câmara e o Senado devem funcionar como "trincheiras" para enfrentar as iniciativas do Executivo e as decisões do Judiciário que desagradam ao grupo político bolsonarista.

Flávio voltou a questionar o resultado das eleições presidenciais, mas já havia admitido não ter provas de fraude no processo eleitoral.





O senador também reiterou que o PL pretende apresentar uma ação para pedir a cassação da chapa de Lula, sob a alegação de abuso de poder econômico e descumprimento das regras eleitorais.

A movimentação ocorre enquanto Flávio permanece nos Estados Unidos. O parlamentar deixou o Brasil há cerca de duas semanas e estava em Washington na quinta-feira, acompanhado do aliado e comentarista político Paulo Figueiredo.