Divulgação/Vale/Daniel Ferreira Assim que concluída, a ponte rodoviária será a maior da América Latina construída com a técnica da estrutura em caixão de concreto

O projeto Novas Pontes, em Marabá (PA), atingiu 86% de conclusão. A estrutura, construída em dois blocos à parte, está próxima de ser unida sobre o centro do Rio Tocantins. A construção parte simultaneamente de dois núcleos, São Félix e Nova Marabá, cada um em uma margem do rio, e contará tanto com trecho ferroviário quanto rodoviário ao longo dos 2,3 quilômetros de extensão.

Conforme divulgação mais recente do cronograma, a união da ferroviária acontece em dezembro de 2026. A parte rodoviária da estrutura tem união prevista para janeiro de 2027.

Após a conexão, parte mais aguardada pela engenharia da obra, equipes devem seguir com acabamentos até o segundo semestre de 2027.

O encontro das duas frentes será um dos momentos mais simbólicos da obra. A união das estruturas simboliza o resultado de um trabalho de engenharia complexo, que avança com foco em segurança e qualidade Emil Muniz, gerente geral do projeto Novas Pontes sobre o Rio Tocantins.









A obra

A construção da ponte ocorre por meio do Consório Ponte Rio Tocantins e é realizada pela Vale, em um complexo que contempla duas pontes independentes, a ferroviária e a rodoviária. As obras foram iniciadas em 2022 e ambas possuem cerca de 2,3 quilômetros de extensão.

A previsão de entrega é para o segundo semestre de 2027. O empreendimento visa desafogar o trânsito urbano da BR-230 , conhecida como Rodovia Transamazônica, além de amplias a integração logística da região.

Técnicas de engenharia

A construção foi pensada para acontecer sem interromper a navegação no rio nem instalar escoramentos no leito. Para isso, a técnica de vigas-caixão a partir das margens foi adotada, combinada com o uso de pilares pré-moldados.

Assim que concluída, a ponte rodoviária será a maior da América Latina construída com a técnica da estrutura em caixão de concreto protendido. Já a ferroviária será a primeira brasileira com pilares pré-moldados protendidos.

O investimento total é de R$ 4,1 bilhões, conforme a Vale e a Câmara Municipal de Marabá.