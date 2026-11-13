Jefferson Rudy/Agência Senado Senador Flávio Bolsonaro (PL)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) votou remotamente dos Estados Unidos contra o projeto de ajuste fiscal do Governo Federal, aprovado pelo Senado na noite desta quinta-feira (12). O parlamentar, que está fora do Brasil desde 28 de outubro, acompanhou a orientação de seu partido e se posicionou contra o texto-base, que recebeu 45 votos favoráveis e 31 contrários.

Flávio também havia votado contra o requerimento de urgência, aprovado anteriormente por 40 votos a 38. Apesar da oposição do PL, os senadores deram aval ao texto principal do projeto. O iG já detalhou as medidas aprovadas e os próximos passos da proposta no Congresso.

Após a votação, Flávio fez uma transmissão ao vivo na qual criticou o pacote apresentado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O senador chamou as medidas de "fajutas" e acusou Lula de descumprir promessas feitas durante a campanha eleitoral. Também questionou mudanças relacionadas aos recursos destinados à saúde e voltou a contestar o resultado da eleição presidencial.

As críticas não alteraram o resultado da sessão. Quatro destaques, que podem modificar pontos do projeto, ficaram para votação na terça-feira (17).

Flávio permanece nos Estados Unidos desde outubro

Flávio deixou o Brasil três dias depois de ser derrotado por Lula no segundo turno das eleições presidenciais, realizado em 25 de outubro.

Em uma manifestação divulgada em 2 de novembro, o senador justificou sua saída do país e afirmou que não pretendia abandonar sua atuação política.

Esta não foi a primeira vez que ele participou de uma votação à distância desde que chegou aos Estados Unidos. No dia 3 de novembro, registrou voto favorável à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, também durante uma sessão semipresencial.

O formato adotado pelo Senado permite a participação remota dos parlamentares, com registro eletrônico dos votos.

Flávio continua exercendo o mandato parlamentar, que termina em janeiro de 2027.