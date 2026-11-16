Foto: Divulgação/Tamoios Pedágio free flow

Motoristas que passaram pelo sistema de pedágio eletrônico Free Flow, no Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, têm até esta segunda-feira (16) para quitar tarifas atrasadas sem receber multa de trânsito. O prazo extra foi estabelecido pelo Governo Federal para permitir que os usuários se adaptem ao modelo de cobrança automática.

A partir do encerramento desse período, quem deixar de pagar as tarifas dentro do prazo previsto poderá ser penalizado com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O sistema está em funcionamento na região do Vale do Paraíba desde novembro de 2024. Diferentemente das praças tradicionais, o Free Flow não possui cabines ou cancelas. Câmeras e sensores identificam os veículos que passam pelo trecho e registram automaticamente a cobrança.

Como funciona o prazo de pagamento?

Pelas regras do pedágio eletrônico, os motoristas têm até 30 dias após a passagem pelo trecho para quitar a tarifa. Caso o pagamento não seja identificado dentro desse período, a situação pode ser caracterizada como evasão de pedágio, uma infração de trânsito.

No fim de abril, o Governo Federal suspendeu temporariamente a aplicação das multas por 200 dias. A medida buscou oferecer mais tempo para os condutores conhecerem o funcionamento do sistema e regularizarem eventuais débitos.

Com o encerramento do prazo nesta segunda-feira (16), os motoristas que possuem cobranças pendentes devem verificar a situação dos veículos e realizar os pagamentos o quanto antes.

Como consultar os débitos do Free Flow?

Desde o fim de agosto, os motoristas podem consultar as passagens registradas pelo sistema diretamente no aplicativo CNH do Brasil.

A ferramenta reúne informações sobre os pedágios eletrônicos, facilitando a identificação de cobranças pendentes. Antes da mudança, era necessário acessar individualmente os canais de atendimento das concessionárias responsáveis pelas rodovias.

Para verificar se existem tarifas em aberto, o motorista deve:

Abrir o aplicativo CNH do Brasil;

Acessar a opção “Veículos”;

Selecionar o veículo desejado na lista;

Tocar em “Pedágio eletrônico”.

Na área, é possível consultar as passagens registradas, acessar o canal de pagamento da concessionária e acompanhar a confirmação da quitação.

As informações ficam disponíveis no aplicativo por até cinco anos.

Quem recebe a cobrança e como contestar?

As notificações, os registros das passagens e os valores das tarifas ficam disponíveis apenas para o proprietário do veículo. Diferentemente de outras situações relacionadas à condução, a cobrança do pedágio eletrônico não pode ser transferida para outro motorista.

Caso o proprietário identifique uma passagem que não tenha sido realizada pelo veículo, também é possível apresentar uma contestação diretamente pelo aplicativo.

Já os condutores que utilizam tags de pagamento automático não precisam fazer alterações. Nesses casos, a cobrança continua sendo realizada pela plataforma contratada, com o valor direcionado à empresa responsável pelo serviço.